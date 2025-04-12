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Ігор Петренко Політолог

Чому Трамп поставив тарифи на паузу?

glavcom.ua
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Що приховує тарифна пауза Трампа?
фото з відкритих джерел

З Китаєм – не пауза, а навпаки – ескалація

Нещодавно Дональд Трамп оголосив про нові мита на китайські товари – до 125%, але водночас поставив 90-денну паузу для десятків інших країн та знизив мито до 10%. Чому так?

Що сталося?

Ринки відреагували панікою. Акції й облігації почали стрімко падати.

Американський бізнес почав бити на сполох – представники великих компаній, включно з головним банкіром JPMorgan, прямо заявили: економіка США котиться до рецесії. Усі ризикували втратити і бізнес, і роботу.

Чого злякався Трамп?

Фактично його поставили перед фактом – якщо не зупинитися, то криза буде на кшталт 2008 року. Але цього разу – не через банки, не через вірус (як було з Covid-19), а через самого Трампа, який обіцяв бути найкращим менеджером. Саме тому він тимчасово помʼякшив тарифи для всіх, окрім Китаю.

А з Китаєм чому інша історія?

Бо Китай – головна мішень. США мають з ним дефіцит торгівлі на $300 млрд. Трамп вважає це несправедливим, і хоче змусити Китай або домовлятися, або втратити доступ до американського ринку.

Але у чому проблема?

  • По-перше, понад половина імпорту США – це комплектуючі для власного виробництва.
  • По-друге, через мита товари в США дорожчають, а бізнес розоряється.
  • По-третє, якщо Китай відповідає – а він уже відповів митами й заборонами – це може призвести до глобального торгового конфлікту.

Чому це загрожує всім нам?

Бо така «торгова війна» між США і Китаєм: 1) бʼє по світових цінах; 2) викликає інфляцію; 3) створює ризик глобальної рецесії – про це попереджає навіть JPMorgan.

Що з Китаєм далі?

З Китаєм – не пауза, а навпаки – ескалація. Китай не пішов на переговори, натомість відповів дзеркально: свої мита, обмеження на експорт важливих металів, девальвація юаня. Він грає у довгу.

Що буде зі світовою економікою?

Світ не завалиться одразу, але все завмирає. Бізнес не планує, не інвестує, бо не знає, що буде завтра. Це – шлях до стагнації. І якщо Трамп не змінить курс, ми всі можемо опинитися у світі, який живе гірше, ніж міг би.

Рішення Трампа – це не стратегія, а тактика тиску. Але світ – складна система. Односторонні дії одного лідера можуть вплинути на кожного з нас – навіть тут, в Україні. І в цьому головна небезпека. Бо одна людина грає з цілим світом у рулетку.

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Джерело
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Теги: економіка тарифи війна Китай Дональд Трамп переговори

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