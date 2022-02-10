Перша леді розповіла, як схудла за три місяці
Перша леді притримує збалансоване харчування та займається спортом
Зеленська поділилася своїм секретом швидкого схуднення
Перша леді Олена Зеленська розповіла, як схудла на 10 кілограмів після пологів і що їй допомагає триматися в тонусі. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
За словами Зеленської, після народження доньки вона набрала зайві кілограми, але заняття спортом не допомогли їй знову прийти у форму. Тоді вона звернулася до консультантів зі схуднення, лише завдяки дієті перша леді змогла скинути 10 кг за три місяці.
«Після народження доньки я, як і багато жінок, виявилася дещо важчою й ширшою, ніж раніше. Вирішила, що регулярні заняття спортом швидко виправлять ситуацію, і я знову дивитимуся в дзеркало із задоволенням. Не змінювала раціон, їла все, чого хотілося. Минув рік… Вправи набридли, мотивація зникла, кілограми – ні. Звернулася до консультанта зі схуднення. Жорстка дієта, мінімальні порції, 5-разове харчування, планування раціону на тиждень, нескінченне приготування, контейнери з собою. Три місяці муштри – і я задоволена! Мінус 10 на вагах!», – написала Зеленська.
За словами Зеленської, після дієти вона помітила зниження енергії та тонусу, тому вона почала харчуватися збалансовано, без винятку якихось продуктів.
«На жаль, втративши зайві кілограми, разом з ними я втратила ще дещо. Енергію, тонус, гормональний баланс. Є чудова приказка «Що занадто – то не здраво». Нарешті я усвідомила, що в житті все повинно бути збалансовано. Має бути спорт (фізкультура, те, що подобається, що не набридає, що дає енергію та заряджає). Має бути раціональне харчування – без виключення якихось продуктів назавжди, повноцінне, розумне», – поділилася перша леді.
Зеленська розповіла про свої правила: не поєднувати м’ясо й рибу ні з чим, крім овочів. Якщо каша або картопля – то з овочами. Також перша леді зізналася, що не любить рибу, проте один-два рази на тиждень обов’язково її їсть.
До речі, лідерка політичної партії «Голос» Кіра Рудик також розповіла про результати свого схуднення. З жовтня по січень нардепка змінилася до невпізнаваності. Свої зміни вона назвала результатом не магічної пігулки, а системної роботи з організмом: сон, спорт і здорове харчування.
Нагадаємо, напередодні нового року перша леді опублікувала романтичне новорічне фото з чоловіком. Також у грудні Зеленська в костюмі зі «Службового роману» сходила за продуктами. Також президент України привітав дружину із днем народження. Олені Зеленській недавно виповнилося 44 роки.