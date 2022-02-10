Перша леді розповіла, як схудла за три місяці

Зеленська поділилася своїм секретом швидкого схуднення

Перша леді Олена Зеленська розповіла, як схудла на 10 кілограмів після пологів і що їй допомагає триматися в тонусі. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За словами Зеленської, після народження доньки вона набрала зайві кілограми, але заняття спортом не допомогли їй знову прийти у форму. Тоді вона звернулася до консультантів зі схуднення, лише завдяки дієті перша леді змогла скинути 10 кг за три місяці.

«Після народження доньки я, як і багато жінок, виявилася дещо важчою й ширшою, ніж раніше. Вирішила, що регулярні заняття спортом швидко виправлять ситуацію, і я знову дивитимуся в дзеркало із задоволенням. Не змінювала раціон, їла все, чого хотілося. Минув рік… Вправи набридли, мотивація зникла, кілограми – ні. Звернулася до консультанта зі схуднення. Жорстка дієта, мінімальні порції, 5-разове харчування, планування раціону на тиждень, нескінченне приготування, контейнери з собою. Три місяці муштри – і я задоволена! Мінус 10 на вагах!», – написала Зеленська.

За словами Зеленської, після дієти вона помітила зниження енергії та тонусу, тому вона почала харчуватися збалансовано, без винятку якихось продуктів.

«На жаль, втративши зайві кілограми, разом з ними я втратила ще дещо. Енергію, тонус, гормональний баланс. Є чудова приказка «Що занадто – то не здраво». Нарешті я усвідомила, що в житті все повинно бути збалансовано. Має бути спорт (фізкультура, те, що подобається, що не набридає, що дає енергію та заряджає). Має бути раціональне харчування – без виключення якихось продуктів назавжди, повноцінне, розумне», – поділилася перша леді.

Зеленська розповіла про свої правила: не поєднувати м’ясо й рибу ні з чим, крім овочів. Якщо каша або картопля – то з овочами. Також перша леді зізналася, що не любить рибу, проте один-два рази на тиждень обов’язково її їсть.

До речі, лідерка політичної партії «Голос» Кіра Рудик також розповіла про результати свого схуднення. З жовтня по січень нардепка змінилася до невпізнаваності. Свої зміни вона назвала результатом не магічної пігулки, а системної роботи з організмом: сон, спорт і здорове харчування.

Нагадаємо, напередодні нового року перша леді опублікувала романтичне новорічне фото з чоловіком. Також у грудні Зеленська в костюмі зі «Службового роману» сходила за продуктами. Також президент України привітав дружину із днем народження. Олені Зеленській недавно виповнилося 44 роки.

Читайте також: