«Бажаю кожній таких поглядів». Перша леді інтимно привітала Зеленського з іменинами

«Я завжди відчуваю твоє кохання», – Зеленська

Олена Зеленська привітала президента України Володимира Зеленського з днем народження та зізналася йому у коханні. На фотографії, яку перша леді опублікувала на своїй сторінці у Facebook, видно, як очільник держави дивиться на когось із ніжністю та усмішкою.

«Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене… Тому що ти завжди так на мене дивишся… Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто щиро кохає. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. Дивися! Будь ласка, дивися!», – йдеться у пості.

Також перша леді попросила чоловіка берегти себе. «У нас іще все попереду. Тому бережи себе. Ми маємо все намріяне втілити разом. З днем народження, коханий! Обіцяю дивитися на тебе у відповідь. Так само. Завжди!», – резюмувала Зеленська.

фото: facebook/Олена Зеленська

Нагадаємо, 25 січня президент Володимир Зеленський святкує день народження. Сьогодні Зеленському виповнюється 44 роки і він проведе цей день на роботі. Як повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, вітати Зеленського можна перерахувавши кошти на доброчинність.

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