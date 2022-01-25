  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    «Бажаю кожній таких поглядів». Перша леді інтимно привітала Зеленського з іменинами

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Володимиру Зеленському сьогодні виповнюється 44 роки - «Бажаю кожній таких поглядів». Перша леді інтимно привітала Зеленського з іменинами

    Володимиру Зеленському сьогодні виповнюється 44 роки

    фото з відкритих джерел

    «Я завжди відчуваю твоє кохання», – Зеленська

    Олена Зеленська привітала президента України Володимира Зеленського з днем народження та зізналася йому у коханні. На фотографії, яку перша леді опублікувала на своїй сторінці у Facebook, видно, як очільник держави дивиться на когось із ніжністю та усмішкою.

    «Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене… Тому що ти завжди так на мене дивишся… Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто щиро кохає. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. Дивися! Будь ласка, дивися!», – йдеться у пості.

    Також перша леді попросила чоловіка берегти себе. «У нас іще все попереду. Тому бережи себе. Ми маємо все намріяне втілити разом. З днем народження, коханий! Обіцяю дивитися на тебе у відповідь. Так само. Завжди!», – резюмувала Зеленська.

    фото: facebook/Олена Зеленська

    фото: facebook/Олена Зеленська

    Нагадаємо, 25 січня президент Володимир Зеленський святкує день народження. Сьогодні Зеленському виповнюється 44 роки і він проведе цей день на роботі. Як повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, вітати Зеленського можна перерахувавши кошти на доброчинність.

    Читайте також:
    Теги: свята Володимир Зеленський президент Олена Зеленська перша леді
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Бажаю кожній таких поглядів». Перша леді інтимно привітала Зеленського з іменинами