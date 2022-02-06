Першій леді – 44: Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження

Президент відзначив роль дружини у своєму житті

Президент України привітав дружину із днем народження. Олені Зеленській сьогодні виповнюється 44 роки (народилася 6 лютого 1978 року). Зворушливе привітання президент оприлюднив на власній сторінці у Facebook.

«Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш», – написав Зеленський і продовжив перелічувати спільні з дружиною досягнення за роки шлюбу.

Напередодні нового року перша леді опублікувала романтичне новорічне фото з чоловіком. Також у грудні Зеленська в костюмі зі «Службового роману» сходила за продуктами.

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