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    Першій леді – 44: Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження

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    Президент присвятив вірш дружині - Першій леді – 44: Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження
    Президент присвятив вірш дружині
    фото з відкритих джерел

    Президент відзначив роль дружини у своєму житті

    Президент України привітав дружину із днем народження. Олені Зеленській сьогодні виповнюється 44 роки (народилася 6 лютого 1978 року). Зворушливе привітання президент оприлюднив на власній сторінці у Facebook.

    «Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш», – написав Зеленський і продовжив перелічувати спільні з дружиною досягнення за роки шлюбу.

    Напередодні нового року перша леді опублікувала романтичне новорічне фото з чоловіком. Також у грудні Зеленська в костюмі зі «Службового роману» сходила за продуктами.

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    Теги: Володимир Зеленський Facebook президент Олена Зеленська перша леді
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    Першій леді – 44: Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження