Усе через Ізраїль? Словенія може відмовитися від участі в Євробаченні

Представниця Словенії також закликала організаторів переглянути систему голосування, аби гарантувати її справедливість та неупередженість

Словенська телекомпанія RTV Slovenija заявила, що розглядає можливість відмовитися від «Євробачення», якщо Європейська мовна спілка (EBU) не ухвалить чітке рішення щодо подальшої участі Ізраїлю. Представники мовника висловили сумнів щодо аполітичного характеру конкурсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт RTV Slovenija.

«Звертаюся до вас із серйозною та зростаючою стурбованістю щодо подальшої участі Ізраїлю в заходах Європейського мовного союзу (EBU), зокрема пісенному конкурсі «Євробачення». Багато глядачів у Словенії та інших країнах висловили серйозні сумніви щодо достовірності та прозорості голосування, особливо в політичному контексті, що оточував конкурс. Складається враження, що політичні інтереси можуть вплинути на рішення щодо участі або остаточні результати голосування, похитнуло довіру громадськості до неупередженості EBU», – сказала директорка мовника Ксенія Хорват.

Представниця Словенії також закликала організаторів переглянути систему голосування, аби гарантувати її справедливість та неупередженість.

«Ми особливо зацікавлені в порівнянні телефонних голосувань з онлайн-голосуванням, оскільки вважаємо це важливим для відновлення довіри до чесності процесу голосування. Якщо ситуація не зміниться, то ми будемо змушені бойкотувати шоу, якщо EBU продовжуватиме не розв'язувати ключові питання як з етичного погляду, так і з думки суспільних інтересів», – підсумувала Ксенія Хорват.

Раніше австрійський співак JJ (справжнє ім'я Йоганнес Піч) сподівається, що пісенний конкурс «Євробачення-2026» відбудеться без Ізраїлю. «Має бути більша прозорість у питанні телеголосування. Цього року все було дуже дивно», – заявив співак про «Євробачення».

Нагадаємо, що іспанський мовник Rtve висловив переконання, що представники України й Ізраїлю на Євробаченні отримали високі бали від глядачів через «військові конфлікти». Він пропонує змінити глядацьке голосування, оскільки пісенний конкурс «втрачає свою культурну сутність».