Посадовці США та Ізраїлю повідомили, скільки ще триватиме операція проти Ірану

В Ізраїлі понад 200 людей поранено в результаті обстрілів

Офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Офіційні особи стверджують, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами.

«Адміністрація Трампа твердо переконана, що це питання можна вирішити, продовжуючи переговори зі США, а точна тривалість конфлікту залежить від дій Ірану», –йдеться у повідомленні.

За повідомленням The Times of Israel, загальна кількість загиблих від ракетних ударів Ірану в Ізраїлі зросла до восьми людей. Також серед загиблих є діти.

Представник медичної служби повідомив на новинному каналі Channel 12, що понад 200 людей поранено в результаті обстрілів.

Як відомо, цієї ночі ран здійснив ракетну атаку по території Ізраїлю. Ударів зазнали Тель-Авів, Бат-Ям, центральні та єрусалимські райони країни.

У Бат-Ямі одна з іранських ракет влучила в житлову забудову. Відомо, що під завалами можуть залишатися люди, на місці працюють рятувальники. За офіційною інформацією, загинула 60-річна жінка. Постраждали щонайменше 20 людей: двоє з них перебувають у тяжкому стані, троє – у стані середньої тяжкості.

У Тель-Авіві зафіксовано серію прямих влучань по щонайменше шести об'єктах. У районі Дан ракета влучила в восьмиповерховий будинок, в іншому районі пошкоджено ще один житловий дім.

За даними Армії оборони Ізраїлю, Тегеран застосував десятки ракет та дрони-камікадзе, запущених з різних частин Ірану.