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Де в Україні найбільш забруднена вода: еколог назвав регіони

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Де в Україні найбільш забруднена вода: еколог назвав регіони
Перевірити якість води можна у лабораторних центрах МОЗ
фото з відкритих джерел

За словами експерта, найбільш шкідливими для води є металургія та гірничодобувна галузь

Найбільш забруднена вода в Україні – біля центрів промисловості вздовж Дніпра та на Приазов'ї. Як інформує «Главком», про це розповів член Ради Українського водної асоціації, завідувач кафедри екології та охорони здоров'я Західноукраїнського національного університету Леонід Бицюра в інтерв'ю «РБК-Україна».

За словами Леоніда Бицюри, забруднення потрапляє у воду від будь-якої діяльності людини. Зокрема на поверхні землі може бути будівельне та побутове сміття, добрива на полях тощо. Всі ці речі йдуть у землю, після чого – у поверхневі та ґрунтові води.

«Це центральна Україна, зокрема Дніпро, Запоріжжя і також Схід. Там окрема проблема – затоплені шахти. Поруч ведуться бойові дії, і за відсутності обладнання, електроенергії, викачати звідти воду просто неможливо», – пояснив еколог.

Бицюра додав, що погіршення показників води також фіксуються біля обласних центрів, які стоять на Дніпрі. Найбільш шкідливими для води є металургія та гірничодобувна галузь, адже вони є прямими забрудниками.

Фахівець наголосив, що Львівська область теж має такі індустріальні зони, але в меншій кількості. В Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях є точкові забруднення сільськогосподарського та побутового походження. Якщо говорити про Вінницьку, Кіровоградську, Черкаську, Київську та Житомирську області, то додається більш виражене промислове забруднення.

Де вода чистіша – у селі чи в місті

Водночас вода забруднюється не лише через індустріальні потужності. За словами еколога, шкоди завдає сільське господарство, адже там використовуються пестициди, інсектициди, гербіциди та інші засоби захисту рослин, які мають хімічну основу з різним періодом розпаду.

Бицюра наголосив, що всі ці засоби змиваються через ґрунтові масиви, які потрапляють у воду. Він додав, що найбільше з сільського господарства завдають шкоди свинокомплекси та птахоферми.

«З аграріїв найбільше забруднюють воду незасвоювані добрива. У нас цей процес фактично не контролюють. Законопроєкт щодо контролю якості ґрунтів блокується на рівні аграрного комітету ВР. На відміну від екології, аграрний сектор має потужних лобістів, зокрема і в профільному комітеті ВР. І тому замість цього контроль відбувається на рівні самих аграрних підприємств, тобто ситуація така, що фактично вони контролюють самі себе», – пояснив еколог.

Крім того, вода забруднюється і через комунально-побутові стоки, де немає очисних споруд, тому у воді можуть бути мікробіологічні забрудники, залишки фармацевтичних препаратів та інші відходи.

«У великих водоканалів є очисні споруди, в дрібних їх немає. Особливо є проблема в сільських громадах: там забрудненість менша, точкова, але щільність забруднення може бути більша. Тому коли кажуть: «переїздіть із міста в село, тут краща екологія і краща вода», то так в житті працює не завжди. Треба розуміти специфіку води в тих чи інших районах. Які є показники натрію, кальцію, магнію, заліза. Яка лужність води тощо», – підкреслив експерт.

Також на якість води, за словами Бицюри, впливає недотримання санітарних та берегових водозахисних зон.

«Є норми, яка має бути відстань від краю води до ріллі. А господарства часто розорюють землі прямо біля води, і туди потрапляють засоби захисту рослин і добрив. Спершу в поверхневі води, а потім і в підземні», – зауважив еколог.

Фахівець додав, що є проблеми і з колодязями, адже він сам не раз бачив, що в селах колодязі розташовані біля сміттєзвалищ, де вода непридатна для вживання.

«Люди навіть візуально бачать, що вода каламутна або з пінкою. Тому однозначно не можна сказати, що вода в селах чистіша, ніж в місті. Вона часом може бути ще й брудніша за рахунок того, що туди можуть потрапляти або добрива з полів, або стоки з ферм», – наголосив Бицюра.

Як перевірити якість води?

Еколог підсумував, що інколи вода візуально може чимось не подобатися, проте за результатами аналізів вона є нормальною або ж навпаки.

Перевірити якість води можна у лабораторних центрах МОЗ, а також у Держпродспоживслужбі. За його словами, всі ці організації мають платні послуги, які можуть надавати на прохання громадян.

Також в Одесі, Вишгороді та Івано-Франківську є потужні лабораторії, де можуть аналізувати воду на 200 показників, додав Бицюра.

Нагадаємо, на Ірпінській набережній відбувся екологічний захід «Амур Ірпінь». В річку було випущено 300 кг риби. 

До слова, на Дністровському лимані зафіксовано масову загибель карася сріблястого. 20 березня під час рейду працівниками Одеського рибоохоронного патруля Держрибагентства було виявлено масову загибель риби у Дністровському лимані. Екологічне лихо сталося поблизу с. Випасне Білгород-Дністровського району.

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Теги: Україна металургія сміття екологія

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