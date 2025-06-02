Головна Думки вголос Віктор Каспрук
search button user button menu button
Віктор Каспрук Політолог, політичний аналітик, журналіст-міжнародник

Російські політичні «діти понеділка» в Стамбулі. Путін хоче все

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Навіщо Росії потрібно ще більше землі?

Понеділкові переговори ні про що в Стамбулі, вкотре допоможуть російському диктатору затягувати час та  продовжувати свою криваву війну в Україні. Адже цілком очікувано, що після них президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявить, що побачив, що Путін готовий домовлятися. Але потрібно уважно прислухатися до того, що хочуть в Москві.

Навіщо Росії потрібно ще більше землі? Адже вона й так за площею вже найбільша країна у світі? Але не дивлячись на це, Російська Федерація постійно хоче все більше і більше. Росія хоче все, все що тільки зможе захопити силою. Це й стало головною ціллю тих, хто засіли в Кремлі та наміряються нагнути під себе цілий світ.

Колоніальний проєкт «русского мира», який намагається нав’язати сусіднім державам Москва, є вигаданою пропагандистською нісенітницею. Проте реалізація його, застосовуючи  воєнну силу в Україні, та спроба насильницьки змінити наявну геополітичну світову реальність, може мати зворотний ефект для Кремля.

Коли  Російська Федерація,  що занепадає, розпадеться та перетвориться на кілька десятків ще більш відсталих держав. Ними  керуватимуть воєначальники, котрі втягнуться в запеклу внутрішню боротьбу між собою за ресурси, та силовими методами будуть оспорювати кордони нових незалежних від Москви територій. Це ще не враховуючи фактор Китаю, який, під час розпаду колишньої російської путінської імперії, не віддасть нікому землі на Далекому Сході та в Сибіру, що вже давно порахував своїми. І питання в тому, як не дозволити Пекіну захопити зайве.

Шанси зберегти Росію Путін вже втратив, тепер він буде боротися виключно за збереження своєї влади. Виникає ситуація за якої його режим існуватиме доти, доки відцентрові сили не розірвуть Російську Федерацію на шматки. І цьому завадити він вже не зможе.

План диктатора щодо реконструкції «Великої Росії» включає не лише Україну, а й Молдову, Грузію, три держави Балтії – Естонію, Латвію та Литву, а й Польщу. Фінляндію та Норвегію також не викреслено з цього загарбницького меню. Хто знає, що буде далі? Божевільного Путіна обов’язково потрібно зупинити в Україні. А це можливо зробити тільки силою.

Путін – терорист-віртуоз КГБ з минулого століття, діє нахраписто, але безвідповідально. Він перекрив вступ Росії в ХХІ століття, кинувши всі свої сили на знищення української державності. Зосередившись на війні, а не на виробництві пристойних автомобілів чи розробці сучасних цифрових технологій.

Російська Федерація нині це – впертий терористичний анклав, з усіма її жорстокими та дикими неандертальськими рішеннями щодо вигаданих зовнішніх проблем, яких ніколи не існувало. Залишити її у нинішньому вигляді, означало б продовжити її криваву імперіалістичну реваншистську агонію, що не гуманно не тільки щодо України та Європи, а й всього людства. Тому нині єдиним правильним рішенням був би демонтаж цієї псевдофедерації, невдалої держави, яку в жодному разі ніколи не вдасться реформувати, чи перетворити на щось більш пристойне. 

Путіна, який безнадійно застряв в 60-х роках минулого століття, неможливо ні переконати, ні переробити. Він пробує вдавати з себе Джеймса Бонда, забуваючи, що геополітика це не кіно або комп’ютерна гра. Яку можливо переграти, маючи в запасі запасні життя. Адже у російського тирана запасного життя не має і ніколи не буде.

Парадоксальність ситуації в тому, що Путін хоче після себе залишити історичну спадщину у вигляді відновленого СССР. Але якщо він буде так завзято й далі боротися за відновлення Радянського Союзу, то в кінцевому підсумку його історичною спадщиною стане неминучий розпад Російської Федерації. І саме з таким набутком він може увійти в історію.

Та поки що в Москві переконують себе в тому, що однополярний світовий порядок зруйновано, а Сполучені Штати вже не лідирують на міжнародній арені. Кремлівці вважають, що розпочалося євразійське століття, де новими світовими лідерами будуть вже Росія, Китай, Іран та Індія.

Це небезпечні для Росії ігри, проте Путін думає, що ставши васалом Сі Цзіньпіна, він одночасно наближає Російську Федерацію до статусу наддержави. І йому нікому пояснити, що добровільні китайські холуї ніколи не зможуть стати лідерами світу. Адже Пекін поки що грає з Москвою в цю гру, вичікуючи на той вирішальний для себе момент, коли Росія ослабне настільки, що її можна буде взяти голими руками. А китайці вміють чекати.

Водночас не існує жодного сподівання, що миру з Росією можливо досягнути шляхом переговорів. Цілком очевидно, що Путін не зацікавлений ні в чому меншому, ніж в повному підкоренні України, але не має засобів для досягнення цієї мети. Ситуація складається для нього таким чином, що він не може зупинитися на місці, як також не може відступити. Так, Путін міг би покласти край війні прямо зараз, повернувши свою армію до Росії, але він цього не зробить. Бо тоді його «трон» почне хитатися, а він цього боїться найбільше.

В цьому сенсі позитивом для України є те, що Росія, яка колись була найбільшою військовою загрозою для Сполучених Штатів і Північноатлантичного альянсу, тепер зайнята саморуйнуванням. І робить це так, що ніяке НАТО ніколи зробити б не змогло. З кожним місяцем та роком війни в Україні, Росія стає як військово, так і економічно слабкішою. І насправді тепер ніхто достеменно не знає, наскільки ослаблена Росія. Вона може балансувати на межі колапсу вже зараз.

З кожним днем Путін наближається до усунення, ліквідації або принаймні визнання його оточенням, ким він є насправді: авантюрною особою, яка не розуміє та не хоче бачити те, що насправді відбувається навколо Російської Федерації. А бездумне мавпування сталінських методів і стандартів в ХХІ столітті призведе кремлівського небожителя до краху його режиму.

Зусиллями путінської кліки Росія відкинута на десятиліття назад і, можливо, Російська Федерація буде перетворена з регіональної на повністю другорядну державу на пострадянському просторі. Сумно, що це відбувається ціною стількох українських життів. Але Україна бореться за майбутнє, де вся Європа буде безпечнішою, а їй гарантовано суверенітет та прийняття до складу держав-членів  Європейського Союзу.

Напередодні другої зустрічі в Стамбулі, цілком можна спрогнозувати, що вона, як і попередня, виявиться безрезультатною. Путін не зацікавлений у зупиненні війни. Адже на неї він розтратив так багато ресурсів і вбив так багато своїх військових-терористів.

Від самого початку його переговорна позиція була нераціональною. Він стверджував, що воює з західним світом, відновлюючи «історичну справедливість».  Прикро, що розуміння історії президентом Дональдом Трампом приблизно дорівнює його навичкам дипломата та переговорника. Оскільки мир з тим, хто не приховує, що прийшов тебе убивати, тотожний капітуляції. Трамп не може зупинити війну, оскільки не здатен змусити Росію перестати висувати неприйнятні для України вимоги.

Наразі вирішальний фактор у припиненні війни лежить на об’єднаній Європі. Поки що європейці воліють залишатися  осторонь і не втручаються більш потужно у битву за існування Української держави. Що дає сподівання Путіну на те, що йому таки вдасться виснажити українців і виграти війну. Але європейці мають силу переконати його, що він не зможе перемогти, бо вони ніколи не дозволять йому це зробити. Це мав би бути головний посил від Європи Москві.

Коли Путін зрозуміє, що європейці не дадуть  йому перемогти Україну, лише тоді він буде готовий сісти за стіл мирних переговорів. Зараз європейці опасаються ядерної загрози Росії, однак дві регіональні держави, Велика Британія та Франція, також є ядерними державами. А це урівноважує шанси Європи та Росії у випадку ядерного конфлікту.

Існує реальна можливість, яка могла струснути непоступливу позицію Путіна та почала б переконувати його в тому, що він не здатен здобути перемогу в протистоянні з Україною. Це – направити бойові сили європейських добровольців на допомогу українцям. Всі залякування, що, мовляв, в такому уразі Європа втягується сама у війну, дуже легко розбиваються аргументами, що коли російський диктатор залучив північнокорейців, які не мають нічого спільного з Європою, то, в такому разі, автоматично скасовуються всі обмеження на допомогу Україні.

Можливо для президента Америки Дональда Трампа настає час прислухатися до закликів колишнього  Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО,  чотиризіркового генерала ВПС у відставці Філіпа Брідлава та колишнього  командувача сил армії США в Європі, генерал-лейтенанта у відставці Бена Годжеса, які  публічно закликали уряд США надати більше допомоги Україні.

Брідлав стверджував, що Конгрес повинен надати Україні ресурси, необхідні для перемоги над Росією на полі бою. А Годжес наголосив на важливості підтримки боротьби України за свободу та виживання.

Якщо Захід дійсно хоче покласти край стражданням України, тоді посильте проблеми для Росії до такого загрозливого рівня, щоб вони стали для Путіна непіднімними. Озбройте Україну сучасною зброєю, зніміть обмеження на будь-яке використання цієї зброї, надайте українцям необхідну інформацію про критичні для Російської Федерації військові цілі, щоб ми змогли викинути окупаційні війська ворога зі своїх територій.

Граючи жорстко з Україною та м’яко з Росією, Трамп дав Путіну зелене світло на ескалацію війни – тому диктатор посилив бомбардування українських міст. Тепер Трамп розлючений, що Путін почав розширювати зону активних воєнних дій. Можливо, якби Дональд Трамп діяв  жорсткіше  з Путіним і сказав, що США не тільки далі продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні, а й різко збільшать її, Путін би відступив і погодився на справжні мирні переговори.

 А так Путін націлений нескінченно імітувати переговорний процес, що потрібно зупиняти. Адже подібні витівки не тільки підривають авторитет американського президента на міжнародній арені, а й показують слабкість Сполучених Штатів. Що, безперечно, грає тільки на руку всім ворогам Америки.  

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори росія Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Із 24 травня, частина території на Сумщині позначена як окупована росіянами
Росіянам вдалося закріпитися на Сумщині – DeepState
24 травня, 20:58
Катерина з 10 років мріяла керувати гелікоптером
Єдина бойова пілотеса гелікоптера в Україні розповіла про свою службу
18 травня, 15:14
Україна та Росія проводять перемовини в Стамбулі
Українська делегація на переговорах спілкується з росіянами через перекладача – ЗМІ
16 травня, 15:19
Будинок директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова постраждав через атаку РФ
Російський дрон знищив будинок директора Одеського зоопарку
16 травня, 10:18
Цієї ночі вулицями Києва перевозили... літак
Літак на вулицях Києва: чому й куди його перевозили цієї ночі
14 травня, 15:08
РФ з початку війни втратила 10802 танки
Втрати ворога станом на 14 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
14 травня, 07:54
«Якщо ми хочемо змін, ми повинні зробити все можливе, щоб Україна перемогла»
Український прапор у Севастополі – ключ до краху режиму Путіна  
7 травня, 19:19
Валерій Залужний: «Більшість операцій у доктрині НАТО мають експедиційний характер»
Реформа ЗСУ за доктриною застосування військ НАТО. Залужний розповів про нюанс
6 травня, 15:21
РФ з початку війни втратила 10758 танків
Втрати ворога станом на 5 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
5 травня, 07:55

Віктор Каспрук

Російські політичні «діти понеділка» в Стамбулі. Путін хоче все
Російські політичні «діти понеділка» в Стамбулі. Путін хоче все
Чи готова Америка поступитися Китаю глобальним лідерством?
Чи готова Америка поступитися Китаю глобальним лідерством?
Путін повинен заплатити ціну за уникнення миру
Путін повинен заплатити ціну за уникнення миру
Битва за Стамбул: Путін прагне показати «нелегітимність» української влади
Битва за Стамбул: Путін прагне показати «нелегітимність» української влади
Пришвидшений вступ України до ЄС зараз в інтересах самої Європи
Пришвидшений вступ України до ЄС зараз в інтересах самої Європи
Чи варто піддаватися на ядерний шантаж Путіна?
Чи варто піддаватися на ядерний шантаж Путіна?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 червня: ситуація на фронті
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 червня 2025
54K
Одна з вантажівок, що брала участь у спецоперації «Павутина», вибухнула (відео)
37K
Президентські вибори у Польщі закінчилися. Виборчі дільниці закриті
31K
Переговори в Стамбулі: Зеленський назвав вимоги України
20K
Тшасковський заявив про перемогу на виборах президента Польщі, Навроцький не визнає поразки

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua