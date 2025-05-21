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Десятки монахів Московського патріархату прописані в Лаврі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Десятки монахів Московського патріархату прописані в Лаврі
Для вірян вільного доступу на територію Нижньої лаври зараз немає
фото з відкритих джерел

Зараз монахи УПЦ МП живуть у келіях Лаври та використовують для молитов частину храмів

На території Нижньої лаври у Києво-Печерській лаврі досі живуть монахи Московського патріархату. Про це розповів генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максим Остапенко в інтерв’ю «РБК-Україна», передає «Главком».

«На сьогодні, до рішення суду, в межах Нижньої території перебуває близько 140 представників громади Московського патріархату. Вони продовжують там жити», – розповів Остапенко.

Зараз монахи МП живуть у келіях та використовують для молитов частину храмів.

Зазначається, що представники УПЦ МП можуть вільно пересуватися в Лаврі, проте для вірян вільного доступу на нижню територію зараз немає. Через те, що триває розгляд судової справи.

Більше того, генеральний директор Національного заповідника повідомив також, що частину монахів «в якийсь невідомий спосіб» було прописано прямо на території Києво-Печерської лаври.

«Абсолютно дивна історія трапилася в 2000-х роках. Реєстраційна служба в об'єктах, які є державними й передавалися виключно у користування, прописала в якийсь невідомий спосіб частину монахів», – розповів він.

Йдеться про близько 70 людей. І тепер вони розповідають, що їм Лавра належить як приватне житло. 

До слова, минулого року у Києво-Печерській лаврі відкрився храм для воїнів.

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Теги: росія Московська церква в Україні Українська православна церква Україна Києво-Печерська лавра лавра

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