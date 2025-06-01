Згідно з українською пропозицією, мирний процес розпочнеться з повного припинення вогню щонайменше на 30 днів

Reuters опублікував план України для переговорів у Стамбулі

Українські переговірники готуються представити Росії «дорожню карту» для досягнення міцного миру під час переговорів, запланованих на 2 червня у Стамбулі. Деталі пропонованого плану стали відомі агентству Reuters, яке ознайомилося з відповідним документом, пише «Главком».

Як зазначає видання, згідно з українською пропозицією, мирний процес розпочнеться з повного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Після цього передбачається повернення всіх полонених, яких утримують обидві сторони, а також українських дітей, вивезених на контрольовані Росією території. Лише після виконання цих кроків має відбутися зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Росії Володимиром Путіним.

План передбачає, що Москва та Київ, за участю Сполучених Штатів та Європи, працюватимуть над узгодженням умов для повного припинення війни, яка стала найбільшим конфліктом у Європі з часів Другої світової війни.

Українські чиновники повідомили, що план вже був надісланий російській стороні перед початком стамбульських переговорів. Умови, викладені в документі, значною мірою збігаються з тими, які Київ висував раніше:

Відсутність обмежень військової потужності України після укладення мирної угоди.

Відсутність міжнародного визнання суверенітету Росії над частинами України, захопленими російськими військами.

Виплата репарацій для України.

У документі також зазначено, що нинішнє розташування лінії фронту буде відправною точкою для переговорів щодо територіальних питань. Умови України суттєво відрізняються від вимог, які Росія публічно озвучувала протягом останніх тижнів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів нараду, на якій заслухав доповіді міністра оборони України, міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та Служби безпеки України.

«Наша оборона, наші активні дії наша дипломатія. Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей. Визначив завдання на найближчий час. Визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок», – йдеться в повідомленні.