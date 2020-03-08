Новий міністр фінансів розповів, яка у нього буде зарплата



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Ігор Уманський розповів, що на своїй посаді зароблятиме кілька десятків тисяч гривень

Чиновник не нова людина в Мінфіні. Раніше він був виконуючим обов’язки міністра

Новий міністр фінансів Ігор Уманський розповів, що на своїй посаді зароблятиме кілька десятків тисяч гривень.

Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, передає «Укрінформ».

Після нещодавніх скандалів з величезними зарплатами і надбавками топ-чиновникам, новому міністру в ході одного з ток-шоу поставили запитання, яка в нього буде зарплата.

«Це буде близько 40 тисяч гривень», – сказав Уманський.

Нагадаємо, новий міністр фінансів провів зустріч з представником МВФ.

Як повідомлялося, новий кредит МВФ відкладається через зміну уряду та вплив олігархів.

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