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    Політика

    Новий міністр фінансів розповів, яка у нього буде зарплата

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    <p>Ігор Уманський розповів, що на своїй посаді зароблятиме кілька десятків тисяч гривень</p> - Новий міністр фінансів розповів, яка у нього буде зарплата

    Ігор Уманський розповів, що на своїй посаді зароблятиме кілька десятків тисяч гривень

    Чиновник не нова людина в Мінфіні. Раніше він був виконуючим обов’язки міністра

    Новий міністр фінансів Ігор Уманський розповів, що на своїй посаді зароблятиме кілька десятків тисяч гривень.

    Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, передає «Укрінформ».

    Після нещодавніх скандалів з величезними зарплатами і надбавками топ-чиновникам, новому міністру в ході одного з ток-шоу поставили запитання, яка в нього буде зарплата.

    «Це буде близько 40 тисяч гривень», – сказав Уманський.

    Нагадаємо, новий міністр фінансів провів зустріч з представником МВФ.

    Як повідомлялося, новий кредит МВФ відкладається через зміну уряду та вплив олігархів.

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