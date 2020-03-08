Іноземним інвесторам рекомендують утриматися від інвестицій в Україну
Аналітики вважають, що одним з ключових наслідків перестановок в Кабміні, є ризики популістської політики замість структурних реформ
Інвестиційна компанія Concordе Capital рекомендує уникати вкладень в держоблігації до тих пір, поки не надійде позитивне повідомлення від МВФ.
Про це повідомляється в аналітичному звіті з рекомендаціями для інвесторів.
Повідомляється, що після зміни уряду зріс ризик безперешкодної співпраці України з МВФ.
«Ми не бачимо можливості для нового кабінету зробити щось краще, ніж попередній, Україна потрапить в серйозну політичну кризу вже в цьому році», – йдеться в звіті.
У компанії вважають, що одним з ключових наслідків перестановок в Кабміні, є ризики популістської політики замість структурних реформ і повернення контролю над прийняттям рішень олігархами.
«Ми рекомендуємо інвесторам уникати державного боргу України (як внутрішнього, так і міжнародного – ред.), хоча б до тих пір, поки не надійде чітке і однозначно позитивне повідомлення від МВФ про Україну», – заявляє компанія.
Роблячи висновок про перезавантаження уряду, Concordе Capital не повністю унеможливлює можливість швидкої угоди з МВФ. «Якщо основною вимогою фонду залишиться прийняття закону, який перешкоджає денаціоналізації Приватбанку (оскільки єдиною вимогою від фонду у 2016 році була його націоналізація – ред.), шанс на угоду буде», – резюмують в звіті.
6 березня Новопризначений міністр фінансів України Ігор Уманський зустрівся з головою представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Йостою Люнгманом.
До слова, курс долара може стрімко стрибнути.
Раніше цього тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна продовжить співпрацю з МВФ.
Нагадаємо, Мінфін залучив до держбюджету 1,5 млрд грн від продажу держоблігацій.