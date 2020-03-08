Іноземним інвесторам рекомендують утриматися від інвестицій в Україну



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Ми рекомендуємо інвесторам уникати державного боргу України, хоча б до тих пір, поки не надійде чітке і однозначно позитивне повідомлення від МВФ про Україну - Concordе Capital

Аналітики вважають, що одним з ключових наслідків перестановок в Кабміні, є ризики популістської політики замість структурних реформ

Інвестиційна компанія Concordе Capital рекомендує уникати вкладень в держоблігації до тих пір, поки не надійде позитивне повідомлення від МВФ.

Про це повідомляється в аналітичному звіті з рекомендаціями для інвесторів.

Повідомляється, що після зміни уряду зріс ризик безперешкодної співпраці України з МВФ.

«Ми не бачимо можливості для нового кабінету зробити щось краще, ніж попередній, Україна потрапить в серйозну політичну кризу вже в цьому році», – йдеться в звіті.

У компанії вважають, що одним з ключових наслідків перестановок в Кабміні, є ризики популістської політики замість структурних реформ і повернення контролю над прийняттям рішень олігархами.

«Ми рекомендуємо інвесторам уникати державного боргу України (як внутрішнього, так і міжнародного – ред.), хоча б до тих пір, поки не надійде чітке і однозначно позитивне повідомлення від МВФ про Україну», – заявляє компанія.

Роблячи висновок про перезавантаження уряду, Concordе Capital не повністю унеможливлює можливість швидкої угоди з МВФ. «Якщо основною вимогою фонду залишиться прийняття закону, який перешкоджає денаціоналізації Приватбанку (оскільки єдиною вимогою від фонду у 2016 році була його націоналізація – ред.), шанс на угоду буде», – резюмують в звіті.

6 березня Новопризначений міністр фінансів України Ігор Уманський зустрівся з головою представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Йостою Люнгманом.

До слова, курс долара може стрімко стрибнути.

Раніше цього тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна продовжить співпрацю з МВФ.

Нагадаємо, Мінфін залучив до держбюджету 1,5 млрд грн від продажу держоблігацій.

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