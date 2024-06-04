Президент Польсько-української господарчої палати повідомив українцям дві новини: хорошу і не дуже

Яцек Пєхота: «Я думаю, що українці добре почуваються в Польщі, а наше завдання – нагадувати, говорити про те, що насправді відбувається»

Яцек Пєхота: «У нас стало менше можливостей підтримувати Україну фінансово»

У Польщі стало менше можливостей підтримувати Україну фінансово, але є симпатія серед абсолютної більшості поляків. Польські політичні еліти – як в опозиції, так і в коаліції, у переважній більшості на боці України. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив президент польсько-української господарчої палати Яцек Пєхота.

Яцек Пєхота зазначив, що, на жаль, ми всі звикаємо до зла, до страшних подій. «Така вже людська природа: те, про що ми чуємо щодня, стає нам все більш байдужим. Однак, незважаючи ні на що, серед більшості поляків все ще існує величезна прихильність і симпатія», – каже він.

На думку Пєхоти, треба чесно сказати, що у Польщі стало менше можливостей підтримувати Україну фінансово. «Але є симпатія серед абсолютної більшості поляків. Я думаю, що українці добре почуваються в Польщі, а наше завдання – нагадувати, говорити про те, що насправді відбувається, і ми це робимо у кожній ситуації», – додав Президент польсько-української господарчої палати.

Будь-який тривалий період війни, зазначає Яцек Пєхота, несе з собою такого роду загрози байдужості. «Але наші політичні еліти – і це плюс – як в опозиції, так і в коаліції, в переважній більшості на боці України», – додає він.

Яцек Пєхота зауважив, що присутність на Балтійському бізнес форумі Павла Коваля – голови парламентського комітету з міжнародних справ, голови новоствореної Ради з питань співпраці з Україною – чітко показує, що він бачить поза цим політичним, міжнародним виміром також і важливий економічний вимір, необхідність підтримки української економіки та польсько-української економічної співпраці. «Це дає надію, що ці проблеми будуть краще координуватися з польського боку і що ми зможемо ефективніше підтримувати Україну», – підсумував президент польсько-української господарчої палати.

Нагадаємо, міграційна криза на польсько-білоруському кордоні триває. Майже щодня Прикордонна служба звітує про інциденти з іноземцями, які намагаються нелегально потрапити до Польщі. Мігранти часто поводяться агресивно по відношенню до офіцерів. Польща готує нову оригінальну інформаційну кампанію. Вона буде адресована громадянам тих країн, звідки найчастіше намагаються нелегально потрапити до Польщі через Білорусь. Про це пише inPoland.

До слова, Польща дозволяє Україні застосовувати зброю, що поставляється нею, для ударів по об'єктах у Росії. Про це сьогодні, 29 травня, заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезари Томчик. Цезари Томчик наголосив, що ситуація на кордоні Польщі «дуже гаряча» і додав, що туди скеровані додаткові сили.