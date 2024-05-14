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Коли F-16 «будуть у повітрі над Україною»? Данія зробила важливу заяву

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Коли F-16 «будуть у повітрі над Україною»? Данія зробила важливу заяву
Перші західні винищувачі F-16 будуть поставлені в Україну з Данії
фото із відкритих джерел

Данія планує надати Україні винищувачі протягом наступних місяців

Винищувачі F-16, які Данія взялася передати Києву, будуть у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ протягом найближчих місяців. Про це заявила прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен 13 травня під час пресконференції у Стокгольмі.  Її процитував журналіст Die Zeit Йорг Лау у соцмережі Х.

«F-16 із Данії будуть у повітрі над Україною протягом місяця», – написав він, з посиланням на слова глави датського уряду. Втім пізніше журналіст виправився і заявив, що зробив помилку у своєму дописі. 

«Коригування: прем'єр-міністр Данії мала намір оголосити F-16 в Україні протягом місяців (а не місяця), щойно уточнило джерело. Приношу вибачення. Я видалю оригінальний твіт», – написав згодом журналіст.

Коли F-16 «будуть у повітрі над Україною»? Данія зробила важливу заяву фото 1

Західноєвропейський член НАТО має намір передати 19 багатоцільових винищувачів американського виробництва. Раніше посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен запевнив, що Україна точно отримає від Данії винищувачі F-16, про які було зазначено раніше. За його словами, це станеться вже влітку цього року.

До слова, Данія ухвалила рішення про виділення 200 млн данських крон ($28,5 млн) на закупівлю української зброї та військової техніки для Збройних Сил України безпосередньо у вітчизняних виробників. Про це повідомив голова Мінстратегпрому Олександр Камишін.Це перше подібне рішення в історії, яке, за словами урядовця, стане прецедентом для інших країн. Про подібне рішення Україна наполегливо просила своїх партнерів протягом останніх місяців.

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Теги: міністр Данія Україна журналіст соцмережі

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