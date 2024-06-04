Польща готує оригінальну інформаційну кампанію для мігрантів, щоб вони не їхали в країну

Польща готує інформаційну кампанію для біженців, щоб вони не їхали в країну

Польща хоче дати відсіч незаконній міграції з боку Білорусі

Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні триває. Майже щодня Прикордонна служба звітує про інциденти з іноземцями, які намагаються нелегально потрапити до Польщі. Мігранти часто поводяться агресивно по відношенню до офіцерів. Польща готує нову оригінальну інформаційну кампанію. Вона буде адресована громадянам тих країн, звідки найчастіше намагаються нелегально потрапити до Польщі через Білорусь. Про це пише inPoland.

Кампанія покликана привернути увагу до того, що потрапити до ЄС не так просто, як це підносять організатори незаконного перетину кордону. Глава польського МЗС зазначив: запуск кампанії є спробою показати іноземцям те, що насправді їх чекає при спробі незаконного перетину кордону. Міністр наголосив, що Москва і Мінськ причетні до «організації тиску на польський кордон». Він додав, що останнім часом 90% нелегалів мають російські візи, а Білорусь повністю скасувала візи для громадян деяких країн.

«Ми покажемо, що кордон захищений. Ми сподіваємося, що це переконає цих людей не наражати себе на ризик і не віддавати себе в розпорядження контрабандистів, КДБ і ГРУ», – підсумував Радослав Сікорський.

До слова, Польща відновить 200-метрову буферну зону на кордоні з Білоруссю. Про це оголосив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск на брифінгу 29 травня.Як зазначає Belsat, заборона на в’їзд до прикордонних з Білоруссю територій для вихідців із-за меж району діяла з 1 грудня 2021 року до 1 липня 2022 року та охопила 183 міста. МВС Польщі запровадило його у відповідь на загострення міграційної кризи. Тоді буферну зону рішенням підляського воєводи обмежили на відстані 200 м від кордону. Порушення заборони каралося штрафом.

Раніше повідомлялося, що Польща планує затопити частину кордону з Білоруссю. Також заступник міністра національної оборони країни Цезарій Томчик повідомив, що польська влада має намір виділити близько $375 млн на зміцнення загородження на кордоні з Білоруссю. За його словами, оновлення зробить стіну «непрохідною».