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Втрати ворога станом на 11 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 11 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 808-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Facebook/Генштаб

РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1320 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 11 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 11 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 11 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 481030 (+1320) осіб
  • танків ‒ 7449 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14353 (+40) од,
  • артилерійських систем – 12442 (+55) од,
  • РСЗВ – 1064 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 796 (+1) од,
  • літаків – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9868 (+42),
  • крилаті ракети ‒ 2193 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16755 (+64) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2040 (+9)
Втрати Росії у війні на 11 травня 2024 року
Втрати Росії у війні на 11 травня 2024 року
фото: Facebook/Генштаб

Активність флоту окупантів станом на 11 травня:

  • В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі три ворожі кораблі, серед них один – носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили 12 суден: до Азовського моря – п’ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – сім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 11 травня
Активність флоту окупантів станом на 11 травня
фото: Facebook/ВМС ЗС України

Нагадаємо, триває 808-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, українські війська відбили російські атаки на Сіверському напрямку. Водночас окупанти почали наступальну операцію на півночі Харківської області, просунулися поблизу Авдіївки та Донецька.

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Теги: окупанти Генштаб ЗСУ війна

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