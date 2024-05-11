Втрати ворога станом на 11 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 808-й день повномасштабної війни в Україні

РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1320 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 11 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 11 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 11 травня втратила:

особового складу ‒ близько 481030 (+1320) осіб

танків ‒ 7449 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 14353 (+40) од,

артилерійських систем – 12442 (+55) од,

РСЗВ – 1064 (+2) од,

засоби ППО ‒ 796 (+1) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9868 (+42),

крилаті ракети ‒ 2193 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16755 (+64) од,

спеціальна техніка ‒ 2040 (+9)

Втрати Росії у війні на 11 травня 2024 року фото: Facebook/Генштаб

Активність флоту окупантів станом на 11 травня:

В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі три ворожі кораблі, серед них один – носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили 12 суден: до Азовського моря – п’ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – сім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 11 травня фото: Facebook/ВМС ЗС України

Нагадаємо, триває 808-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, українські війська відбили російські атаки на Сіверському напрямку. Водночас окупанти почали наступальну операцію на півночі Харківської області, просунулися поблизу Авдіївки та Донецька.