Втрати ворога станом на 11 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1320 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 11 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 11 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 11 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 481030 (+1320) осіб
- танків ‒ 7449 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14353 (+40) од,
- артилерійських систем – 12442 (+55) од,
- РСЗВ – 1064 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 796 (+1) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9868 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2193 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16755 (+64) од,
- спеціальна техніка ‒ 2040 (+9)
Активність флоту окупантів станом на 11 травня:
- В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі три ворожі кораблі, серед них один – носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили 12 суден: до Азовського моря – п’ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – сім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 808-й день повномасштабної війни в Україні.
До слова, українські війська відбили російські атаки на Сіверському напрямку. Водночас окупанти почали наступальну операцію на півночі Харківської області, просунулися поблизу Авдіївки та Донецька.
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