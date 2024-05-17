На Київщині суд покарав чоловіка за напис на паркані храму УПЦ МП

Літера «Z» з'явилася на території двох храмів УПЦ МП у Київській області

Суд розцінив вказану витівку як дрібне хуліганство

Києво-Святошинський районний суд Київської області оштрафував на 85 грн чоловіка за нанесення літери «Z» на території храму УПЦ МП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, 1 квітня громадянин наніс напис «Z-смерть кацапам» на паркані храму «Покрови божої матері» УПЦ МП у Боярці Київської області. Того ж дня чоловік електромотоциклом заїхав на територію храму Святого Пантелеймона УПЦ МП у Боярці і за допомогою балончика з фарбою на плакаті намалював букву «Z».

витяг із судового реєстру

Крім цього, протягом 5-6 квітня цей же добродій мав словесні конфлікти з іншим чоловіком.

Усі ці події Феміда трактує як дрібне хуліганство, за яке в Україні передбачено адміністративну відповідальність. У суді порушник визнав свою провину.

Окрім штрафу, чоловік заплатить 605,6 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», навесні 2023 року уряд заборонив замовляти і виготовляти автомобільні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з війною Росії в Україну. Під заборону потрапляють літери «Z» та «V», використання яких в індивідуальному номерному знаку має натяк на символіку російського вторгнення. Тобто, використання цих літер окремо, а також у словах, написаних кирилицею замість «З», «С», «В», «Ф».

Така заборона стосується також написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму чи націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

Додамо, що російська армія використовує на військові техніці нацистські позначки. Зокрема, літера «Z» нанесена на танки та іншу техніку росіян, які розв’язали війну в Україні.

Під час Другої Світової війни у нацистському концентраційному таборі Заксенхаузен літерою «Z» була позначена будівля, де здійснювалися масові вбивства. На цій «Станції «Z» розміщувався крематорій з чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в’язнів.