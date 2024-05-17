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На Київщині суд покарав чоловіка за напис на паркані храму УПЦ МП

Віталій Тараненко
glavcom.ua
На Київщині суд покарав чоловіка за напис на паркані храму УПЦ МП
Літера «Z» з'явилася на території двох храмів УПЦ МП у Київській області
фото з відкритих джерел

Суд розцінив вказану витівку як дрібне хуліганство

Києво-Святошинський районний суд Київської області оштрафував на 85 грн чоловіка за нанесення літери «Z» на території храму УПЦ МП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, 1 квітня громадянин наніс напис «Z-смерть кацапам» на паркані храму «Покрови божої матері» УПЦ МП у Боярці Київської області. Того ж дня чоловік електромотоциклом заїхав на територію храму Святого Пантелеймона УПЦ МП у Боярці і за допомогою балончика з фарбою на плакаті намалював букву «Z».

На Київщині суд покарав чоловіка за напис на паркані храму УПЦ МП фото 1
витяг із судового реєстру

Крім цього, протягом 5-6 квітня цей же добродій мав словесні конфлікти з іншим чоловіком.

Усі ці події Феміда трактує як дрібне хуліганство, за яке в Україні передбачено адміністративну відповідальність. У суді порушник визнав свою провину.

Окрім штрафу, чоловік заплатить 605,6 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», навесні 2023 року уряд заборонив замовляти і виготовляти автомобільні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з війною Росії в Україну. Під заборону потрапляють літери «Z» та «V», використання яких в індивідуальному номерному знаку має натяк на символіку російського вторгнення. Тобто, використання цих літер окремо, а також у словах, написаних кирилицею замість «З», «С», «В», «Ф».

Така заборона стосується також написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму чи націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

Додамо, що російська армія використовує на військові техніці нацистські позначки. Зокрема, літера «Z» нанесена на танки та іншу техніку росіян, які розв’язали війну в Україні.

Під час Другої Світової війни у нацистському концентраційному таборі Заксенхаузен літерою «Z» була позначена будівля, де здійснювалися масові вбивства. На цій «Станції «Z» розміщувався крематорій з чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в’язнів.

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Теги: #stoprussia Київщина Московська церква в Україні штраф війна суд

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