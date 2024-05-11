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Нічна атака на Білгородську область: оприлюднено фото наслідків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Нічна атака на Білгородську область: оприлюднено фото наслідків
У ніч на 11 травня у Білгородській області Росії лунали вибухи
фото: ТАСС

У Білгородському районі внаслідок нічної атаки зруйновано овочевий магазин 

У ніч проти 11 травня у Білгородській області Росії місцеві жителі чули вибухи. Повідомлялося про нібито атаку безпілотників. Російське пропагандистське видання ТАСС показало наслідки нічного обстрілу.

Вночі на 11 травня безпілотники атакували Білгородський район
Вночі на 11 травня безпілотники атакували Білгородський район
фото: ТАСС

За інформацією видання, через пряме влучення снаряда зруйновано овочевий магазин, у будинку по сусідству пошкоджено скло.

Вночі на 11 травня безпілотники атакували Білгородський район
Вночі на 11 травня безпілотники атакували Білгородський район
фото: ТАСС

Нагадаємо, що у ніч на 11 травня у Білгородській та Курській областях Росії пролунали вибухи. Повідомляється про нібито атаку безпілотників, пишуть місцеві пабліки. За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, у Курській області перехопили два безпілотники. Один із них упав поряд з господарською спорудою та пошкодив скло житлових будинків.

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Теги: вибух росія війна безпілотник Білгород

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