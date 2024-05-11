Нічна атака на Білгородську область: оприлюднено фото наслідків

У ніч на 11 травня у Білгородській області Росії лунали вибухи

У Білгородському районі внаслідок нічної атаки зруйновано овочевий магазин

У ніч проти 11 травня у Білгородській області Росії місцеві жителі чули вибухи. Повідомлялося про нібито атаку безпілотників. Російське пропагандистське видання ТАСС показало наслідки нічного обстрілу.

Вночі на 11 травня безпілотники атакували Білгородський район фото: ТАСС

За інформацією видання, через пряме влучення снаряда зруйновано овочевий магазин, у будинку по сусідству пошкоджено скло.

Вночі на 11 травня безпілотники атакували Білгородський район фото: ТАСС

Нагадаємо, що у ніч на 11 травня у Білгородській та Курській областях Росії пролунали вибухи. Повідомляється про нібито атаку безпілотників, пишуть місцеві пабліки. За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, у Курській області перехопили два безпілотники. Один із них упав поряд з господарською спорудою та пошкодив скло житлових будинків.