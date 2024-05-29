Варшава дозволяє Києву бити по РФ польськими ракетами – Міноборони Польщі

Заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик заявив, що Варшава підтримує право Києва використовувати озброєння на власний розсуд

Польща дозволяє Україні застосовувати зброю, що поставляється нею, для ударів по об'єктах у Росії. Про це сьогодні, 29 травня, заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезари Томчик, виступаючи в ефірі Radio Zet.

«Солдати мають зброю, і коли на солдата нападають, він має право застосувати зброю. Так говорить закон», – відповів на питання Radio Zet Цезари Томчик, додавши, що українські військові також намагаються не загострювати ситуацію.

Цезари Томчик наголосив, що ситуація на кордоні Польщі «дуже гаряча» і додав, що туди скеровані додаткові сили.

«Сьогодні маємо 6 тис. вояків на кордоні та 1,5 тис. прикордонників і поліцейських», – пояснює заступник голови Міноборони. На запитання, чи очікує Польща посилення спроб форсування кордону Польщі, Цезари Томчик переконаний, що зараз «найгарячіший період у цьому питанні».

«Ескалація на максимально можливому рівні. Вище, ніж було на самому початку (війни в Україні, – «Главком»). Є явний варіант гібридної війни – це показує, що Путін і Лукашенко зосереджені на тому, щоб розділити польське суспільство і показують, що вони атакують кордони ЄС», – пояснює заступник міністра національної оборони Польщі.

«Ми будемо захищати польський кордон, ми будемо захищати здоров’я та життя наших солдатів. Напади на польських солдатів – це не те, що ми можемо терпіти як країна», – наголошує політик в ефірі Radio Zet.

У Брюселі заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик також заявив, що Варшава підтримує право Києва застосовувати західну зброю для ударів по об’єктах на території Росії. Про це пише Polskie Radio.

«Безумовно, ситуація виглядає так, що Росія сьогодні робить те, що хоче. Натомість Україна обмежується, і це має припинитися. Польська позиція чітка – Україна повинна мати можливість воювати з тим обладнанням, яке вона отримує, Польща не має жодних заперечень у цьому питанні. Більше того, ми також просимо на подібних зустрічах, щоб цих обмежень не було», – зазначив Томчик.

Нагадаємо, раніше надійшла новина, що Польща закупить американські крилаті ракети на сотні мільйонів доларів. Відповідну угоду вартістю $735 млн було підписано напередодні міністром оборони Польщі Владиславом Косиняком-Камишем. Йдеться про американські крилаті ракети класу «повітря-земля» AGM 158 JASSM-ER великої дальності.