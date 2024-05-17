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Микола Княжицький Народний депутат України

Росія має єдиний шанс на перемогу. Як його унеможливити

glavcom.ua
Усі світові медіа впродовж тривалого часу подають одну й ту саму тезу: у росіян немає сил щоб військовим шляхом перемогти Україну
фото з відкритих джерел

Для того щоб ми припинили оборонятись, потрібно переконати українців, що ми вже програли

Відсутність державної інформаційної політики щодо війни неминуче призводить до того, що ії починають формувати росіяни. І це легко побачити, якщо порівняти інформаційний фон в українському фейсбуці з тим, як ситуацію висвітлюють західні аналітики і медіа.

Усі світові медіа впродовж тривалого часу подають одну й ту саму тезу: у росіян немає сил щоб військовим шляхом перемогти Україну. Та сама «харківська операція» проводиться такими силами, що навіть на проголошену путіним «санітарну зону» їх не вистачить.

Єдиний шанс путінців перемогти – примусити Україну саму зупинити опір і здались. А для того щоб ми припинили оборонятись, потрібно переконати українців, що ми вже програли. І достатньо поверхневого погляду на стрічку фейсбуку, щоб переконатися: у цьому у росіян є відчутні успіхи.

На фронті дійсно надзвичайно важко. Важко і на півночі Харківської області, і на Донеччині, і на півдні. Важко зараз, важко було і рік і два роки тому. Наші військові великими зусиллями утримують країну від катастрофи. Країна повинна знати те, якою ціною це досягається. Кожен з нас має робити все залежне щоб зробити свій внесок у перемогу, допомогти тим, кому зараз найважче.

Розпочати варто з найпростішого: не дискредитувати ЗСУ; не знецінювати те, що роблять Збройні Сили; не брати участі в ворожих ІПСО, які намагаються переконати українців припинити опір і здатися; не поширювати істеричні пости з російського телеграму про «обвал фронту» або «неминуче захоплення Харкова». Якщо не можете допомогти перемогти ворога і долучитися до війська, то хоча б не допомагайте ворогу перемогти Україну інформаційно, ламаючи волю українців до опору.

Ну а нашій владі варто порадити все-таки почати спілкуватись з суспільством напряму, а не через іноземні медіа.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія пропаганда війна інформаційна війна дезінформація фейк

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Микола Княжицький

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