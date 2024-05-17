Росія має єдиний шанс на перемогу. Як його унеможливити

Усі світові медіа впродовж тривалого часу подають одну й ту саму тезу: у росіян немає сил щоб військовим шляхом перемогти Україну

Для того щоб ми припинили оборонятись, потрібно переконати українців, що ми вже програли

Відсутність державної інформаційної політики щодо війни неминуче призводить до того, що ії починають формувати росіяни. І це легко побачити, якщо порівняти інформаційний фон в українському фейсбуці з тим, як ситуацію висвітлюють західні аналітики і медіа.

Усі світові медіа впродовж тривалого часу подають одну й ту саму тезу: у росіян немає сил щоб військовим шляхом перемогти Україну. Та сама «харківська операція» проводиться такими силами, що навіть на проголошену путіним «санітарну зону» їх не вистачить.

Єдиний шанс путінців перемогти – примусити Україну саму зупинити опір і здались. А для того щоб ми припинили оборонятись, потрібно переконати українців, що ми вже програли. І достатньо поверхневого погляду на стрічку фейсбуку, щоб переконатися: у цьому у росіян є відчутні успіхи.

На фронті дійсно надзвичайно важко. Важко і на півночі Харківської області, і на Донеччині, і на півдні. Важко зараз, важко було і рік і два роки тому. Наші військові великими зусиллями утримують країну від катастрофи. Країна повинна знати те, якою ціною це досягається. Кожен з нас має робити все залежне щоб зробити свій внесок у перемогу, допомогти тим, кому зараз найважче.

Розпочати варто з найпростішого: не дискредитувати ЗСУ; не знецінювати те, що роблять Збройні Сили; не брати участі в ворожих ІПСО, які намагаються переконати українців припинити опір і здатися; не поширювати істеричні пости з російського телеграму про «обвал фронту» або «неминуче захоплення Харкова». Якщо не можете допомогти перемогти ворога і долучитися до війська, то хоча б не допомагайте ворогу перемогти Україну інформаційно, ламаючи волю українців до опору.

Ну а нашій владі варто порадити все-таки почати спілкуватись з суспільством напряму, а не через іноземні медіа.