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Західні компанії передумали залишати Росію – Financial Times

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Західні компанії передумали залишати Росію – Financial Times
Деякі західні компанії більше не відчувають, що змушені йти з країни-агресорки
фото з відкритих джерел

З 2022 року в Росії залишилися понад 2100 транснаціональних корпорацій

Деякі західні компанії, які раніше заявляли про наміри піти з Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, вирішили залишитися в країні-агресорці. Серед причин вони називають зростання бюрократичних перепон й відновлення споживчої активності, пише Financial Times.

«Багато європейських компаній опинилися між молотом і ковадлом. Вони сказали, що підуть. Їм надали вибір покупців, який був для них неприйнятним», – розповів один із керівників, який працює із західними компаніями у РФ.

Інший керівник, який працює із західними компаніями в Росії, сказав, що настрої помітно змінилися. «Нинішня хвиля – це швидше питання про те, чи дійсно вам потрібно йти? Чи хотіли б ви піти? Деякі з цих компаній побудували чотири, п’ять заводів за 30 років. Вони не збираються продавати їх із 90% знижкою», – зазначив він.

Росія ускладнила вихід іноземних компаній, запровадивши обов'язкову 50% знижку на активи з «недружніх» країн, які продаються російським покупцям, і щонайменше 15% податок на виїзд. Також було все важче знайти місцевих покупців, прийнятних як для продавця, так і для Москви, чия діяльність не підпадає під західні санкції.

За даними Київської школи економіки, загалом понад 2100 транснаціональних корпорацій залишилися в Росії з 2022 року, тоді як близько 1600 міжнародних компаній або пішли з ринку, або скоротили свою діяльність. Серед компаній, які заявили, що залишаться в Росії, зокрема споживчі групи Mondelez, Unilever, Nestlé та Philip Morris, деякі стали відкритішими щодо своїх планів.

Деякі з них уже не вважають себе зобов'язаними залишати Росію. Наприклад, компанія Avon розпочала процес продажу свого російського бізнесу, отримала пропозиції, але вирішила їх не приймати. «Протягом понад 135 років Avon підтримує жінок, де б вони не перебували, незалежно від етнічної приналежності, національності, віку чи релігії», – заявили в компанії.

Головний виконавчий директор Mondelez нещодавно заявив виданню, що інвесторам «морально байдуже», чи підуть групи з країни-агресорки.

До слова, король Великої Британії Чарльз ІІІ покарав компанії, які продовжують діяльність на території Росії під час продовження війни в Україні. Йдеться про американську корпорацію Kimberly-Clark, яка займається випуском продукції для охорони здоров’я, особистої, професійної та промислової гігієни, а також південнокорейську Samsung, яка продовжує продавати техніку в РФ за «сірими схемами», попри заяви про припинення діяльності на території країни.

Читайте також: Західні компанії не поспішають залишити Росію, попри війну та санкції
Теги: росія санкції війна бізнес Україна

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