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Ф'юрі заявив, що виграв бій проти Усика

Наталія Порощук
glavcom.ua
Ф'юрі заявив, що виграв бій проти Усика
Тайсон Ф'юрі анонсував реванш з Усиком
фото з відкритих джерел

Реванш між Ф'юрі та Усиком відбудеться у жовтні

Колишній чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що переміг у бою проти Олександра Усика. Відповідну заяву зробив боксер після поєдинку.

«Я вважаю, що виграв цей бій, можливо він виграв кілька раундів, але більшість з них за мною. Ми обидва провели хороший поєдинок. Його країна перебуває у стані війни, тому люди стають на бік країни, яка воює. Не помиліться, на мою думку, я виграв бій.У нас є пункт про матч-реванш. Я програв розділеним рішенням суддів хорошій маленькій людині. Побачимось у жовтні. Молодець, Олександре», – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, об'єднавши чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC.

Після поєдинку український боксер Олександр Усик не прийшов на пресконференцію. Його відразу відвезли до лікарні. Журналіст зазначив, що в Усика можливо переламана щелепа.

Зазначимо, що букмекери прогнозували перемогу Тайсону Ф'юрі. Перемога Ф'юрі – 1.83, нічия – 13.0, перемога Усика – 2.10. Дострокова перемога Ф'юрі, – 3.95, перемога Тайсона за очками – 3.05, дострокова перемога Усика – 5.5, перемога Олександра за очками – 3.05.

До слова, Усик вийшов на ринг в образі козацького гетьмана. Боксер був одягнутий у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.

До того ж напередодні поєдинку відбулася пресконференція, на якій український боксер з’явився у костюмі, прикрашеному вишивкою з кримськотатарським орнаментом. 

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Теги: Тайсон Ф'юрі Олександр Усик бокс спорт Україна війна

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