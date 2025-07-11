Зеленський: США відновили постачання військової допомоги Україні

За словами українського лідера, наша держава продовжить працювати з американським партнерами над новою допомогою

Президент: «За всіма доповідями – постачання відновлено»

Україна працює з партнерами над новим постачанням зброї та її виробництвом. За всіма доповідями – постачання військової допомоги з боку Сполучених Штатів відновлено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

За словами президента, Україна має хороші домовленості та працюватиме над додатковими наступними тижнями. «Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППО. Це ключовий пріоритет. Ми маємо політичні сигнали найвищого рівня – хороші сигнали, зокрема від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів», – каже він.

Зеленський наголосив, що українські посадовці працюватимуть на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні. «Ми готуємо й нові європейські оборонні пакети. Ми очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну – тиск повинен спрацювати», – зазначив український лідер.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп запропонував продавати країнам НАТО не лише системи Patriot, а й наступальне озброєння, яке після продажу можуть передати Україні. Раніше Трамп розкрив подробиці нової домовленості, яка, за його словами, була досягнута між США, НАТО та Україною щодо поставок американської зброї.

До слова, глава США погодився задовольнити частину українських запитів на військову допомогу, які президент Володимир Зеленський передав йому минулого місяця. Зміна позиції відбулася після місяців скептицизму Білого дому щодо України та на тлі розчарування Трампа небажанням президента Росії Володимира Путіна серйозно брати участь у переговорах.