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Стали відомі обставини загибелі Героя України, пілота F-16 Максима Устименка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Стали відомі обставини загибелі Героя України, пілота F-16 Максима Устименка
Військовий несе фотопортрет загиблого пілота Максима Устименка під час церемонії прощання. Київ, 3 липня 2025 року
фото: Суспільне Київ

У ніч проти 29 червня, щоб відбити повітряну атаку військ РФ, задіяли усі вогневі засоби

Пілот винищувача F-16 Максим Устименко збив сім «шахедів», відбиваючи повітряну атаку Росії у ніч проти 29 червня. Що саме спричинило ушкодження літака і загибель льотчика, з'ясує розслідування. Про це у четвер, 3 липня, під час церемонії прощання із загиблим Максимом Устименком повідомив заступник командувача повітряного командування «Захід», бригадний генерал Олег Захарчук, інформує «Главком»

За його словами, тієї ночі, щоб відбити повітряну атаку військ РФ, задіяли усі вогневі засоби: зенітно-ракетні війська, ППО, вертольоти, літаки F-16.

«Чому, як правило, гинуть найкращі? Бо саме вони виконують найскладніші завдання. На той момент – лівобережна частина України була буквально вкрита «шахедами». Їх було дуже багато», – сказав Олег Захарчук.

Якби у Максима Устименка був хоча б один шанс вижити у тій надзвичайно складній повітряній ситуацій, він би обов'язково ним скористався б як грамотний і талановитий пілот, зазначив заступник командувача повітряного командування «Захід».

«Але, на жаль, виникла така ситуація, що шансу не було. Відвернути літак, який вже мав пошкодження, від населеного пункту і продовжувати керувати цим літаком – це дуже важка справа. Але пілот це виконав. Він дійсно герой», – зауважив Олег Захарчук.

Нагадаємо, уночі, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. «На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту», – повідомили Повітряні сили.

Володимир Зеленський відреагував на смерть пілота F-16 Максима Устименка: «Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну». Президент України присвоїв звання Героя України загиблому пілоту F-16 Максиму Устименку.

Відомо, що пілот F-16 Максим Устименко, який загинув під час відбиття повітряної атаки росіян 29 червня, був однокурсником Героя України Андрія (Джуса) Пільщикова, який загинув два роки тому. 

«Макс, хлопець зі сталі. Завжди прагнув бути найкращим. Найкраще боронити Україну. Це був суперінтелект групи, чудовий айтішник. Але у нього були великі, міцні крила. Велика відповідальність. Велика відданість справі», – написала Лілія Авер’янова.

Раніше льотчик-випробувач, полковник Повітряних сил Збройних сил України Олександр Лиходід заявив, що причинами пошкодження українського літака F-16 вночі 29 червня, внаслідок чого загинув льотчик Максим Устименко, могло стати зіткнення з уламками ворожої цілі, ураження «дружнім вогнем» або ж відмова техніки. 

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Теги: полковник літак смерть напад звання героя Володимир Зеленський розслідування озброєння льотчик пілот авіація

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