Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та на Банковій

Під час конференції з відновлення України президент вперше сказав про серйозні перестановки в уряді

Зеленський про аудит урядовців: «Висновки будуть – персональні, кадрові висновки»

Глава України Володимир Зеленський заявив, що очікує детальних звітів від урядовців та від команди Офісу президента. Український лідер анонсував кадрові зміни за результатами доповідей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави нашої держави.

Президент наголосив, що хоче побачити результат щодо кожної домовленості з партнерами України. «Я очікую детальних звітів від урядовців, від команди Офісу щодо кожної домовленості з нашими партнерами, щодо кожного результату, на який ми очікували: що досягнуто й що досі на виконанні. Висновки будуть – персональні, кадрові висновки» – пояснив він.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував заміну українського посла в США. Зеленський підтвердив звільнення Оксани Маркарової з посади. За словами очільника України, новим послом у Сполучених Штатах може стати чинний міністр оборони Рустем Умєров. «Одна з моїх ідей, що Умєров може стати послом у США. Але тоді у нас будуть серйозні перестановки в Кабміні», – заявив президент.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Зеленський має намір замінити послів у країнах «Групи семи».

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про намір її звільнити. Однак запропонував залишитись в команді після цього. Повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль входить до списку потенційних кандидатів на посаду посла України у Вашингтоні разом із віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром енергетики Германом Галущенком.