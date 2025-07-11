Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та на Банковій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та на Банковій
Під час конференції з відновлення України президент вперше сказав про серйозні перестановки в уряді
скріншот з відео

Зеленський про аудит урядовців: «Висновки будуть – персональні, кадрові висновки»

Глава України Володимир Зеленський заявив, що очікує детальних звітів від урядовців та від команди Офісу президента. Український лідер анонсував кадрові зміни за результатами доповідей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави нашої держави.

Президент наголосив, що хоче побачити результат щодо кожної домовленості з партнерами України. «Я очікую детальних звітів від урядовців, від команди Офісу щодо кожної домовленості з нашими партнерами, щодо кожного результату, на який ми очікували: що досягнуто й що досі на виконанні. Висновки будуть – персональні, кадрові висновки» – пояснив він.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, Зеленський прокоментував заміну українського посла в США. Зеленський підтвердив звільнення Оксани Маркарової з посади. За словами очільника України, новим послом у Сполучених Штатах може стати чинний міністр оборони Рустем Умєров. «Одна з моїх ідей, що Умєров може стати послом у США. Але тоді у нас будуть серйозні перестановки в Кабміні», – заявив президент.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Зеленський має намір замінити послів у країнах «Групи семи».

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про намір її звільнити. Однак запропонував залишитись в команді після цього. Повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль входить до списку потенційних кандидатів на посаду посла України у Вашингтоні разом із віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром енергетики Германом Галущенком.

Читайте також:

Теги: Кабмін кадрові зміни Володимир Зеленський Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підозра Чернишову, удар по Києву. Головне за 23 червня
Підозра Чернишову, удар по Києву. Головне за 23 червня
23 червня, 21:31
Банкіри пропонують чітко врегулювати механізм пільгового кредитування військових
Кредитування військових. Парламентський комітет звернувся до уряду та Нацбанку
24 червня, 14:48
Дрон-перехоплювач – нова зброя у протиповітряній обороні України
Дрони-перехоплювачі працюють в Україні: яка їхня ефективність та як можуть змінити війну
4 липня, 11:43
Розмову Трампа та Зеленського назвали «дуже хорошою»
Patriot для України: після розмови Трампа та Зеленського з’явився шанс на нові постачання
4 липня, 22:56
Триває 1212-й день повномасштабної війни
Три можливі сценарії завершення війни в Україні: версія німецької Die Welt
19 червня, 15:17
У ніч проти 23 червня РФ вдарила по Києву
Зеленський відреагував на нічну російську атаку
23 червня, 10:13
Зеленський та Трамп провели телефонну розмову
Зеленський та Трамп провели телефонну розмову
4 липня, 16:44
Анджей Дуда розкритикував ставлення України та союзників до польської інфраструктури
Дуда пригрозив закрити аеропорт Жешува, через який проходить 95% військової допомоги Україні
Вчора, 11:48
На Київщині через атаку дронів горить підприємство
Масована атака на Україну. Зеленський повідомив, на яке місто припав основний удар
9 липня, 09:58

Політика

Призначення голови БЕБ. Переможець конкурсу заявив, що не отримав відповіді уряду
Призначення голови БЕБ. Переможець конкурсу заявив, що не отримав відповіді уряду
Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та на Банковій
Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та на Банковій
Зеленський: США відновили постачання військової допомоги Україні
Зеленський: США відновили постачання військової допомоги Україні
Гана готова фінансувати виробництво українських дронів – Зеленський
Гана готова фінансувати виробництво українських дронів – Зеленський
Смерть мобілізованого на Закарпатті. МЗС відреагувало на звинувачення Угорщини
Смерть мобілізованого на Закарпатті. МЗС відреагувало на звинувачення Угорщини
Обшуки ДБР у Кубракова: ексміністр інфраструктури зробив заяву
Обшуки ДБР у Кубракова: ексміністр інфраструктури зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2025
45K
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
22K
Відмова від проходження ВЛК. В яких регіонах найбільше ухилянтів (інфографіка)
22K
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
8590
Найбільші змії Європи активізувались в Україні: експерт пояснив, чи варто панікувати

Новини

День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
Вчора, 14:36
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Вчора, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua