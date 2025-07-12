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Нічна атака: Росія випустила понад 500 дронів по Україні – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Нічна атака: Росія випустила понад 500 дронів по Україні – Зеленський
Станом на зараз відомо про двох загиблих людей у Чернівцях
фото: ДСНС Буковини

Зеленський повідомив про наслідки нічної атаки на Україну: 2 загиблих у Чернівцях та  20 поранених

Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки нічної російської атаки, яка охопила значну частину території України – від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. За його словами, ворог застосував 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з яких були «Шахедами». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

 «Понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів знешкоджені. Дякую нашим силам ППО за результат», – зазначив президент.

Нічна атака: Росія випустила понад 500 дронів по Україні – Зеленський фото 1
Нічна атака: Росія випустила понад 500 дронів по Україні – Зеленський фото 2
Нічна атака: Росія випустила понад 500 дронів по Україні – Зеленський фото 3

Однак, на жаль, були й влучання по цивільній інфраструктурі, включаючи житлові будинки. Станом на зараз відомо про двох загиблих людей у Чернівцях. «Мої співчуття рідним та близьким», – додав Зеленський. Ще близько 20 поранених внаслідок обстрілу отримують усю необхідну медичну допомогу.

Нічна атака: Росія випустила понад 500 дронів по Україні – Зеленський фото 4
Нічна атака: Росія випустила понад 500 дронів по Україні – Зеленський фото 5
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Президент наголосив, що «темп повітряних ударів Росії вимагає швидких рішень, і його можна збити санкціями вже зараз». Він закликав до введення жорстких вторинних санкцій проти всіх, хто допомагає Росії виробляти дрони та заробляти на нафті.

«Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати», – підкреслив Зеленський.

Як відомо, міський голова Львова Андрій Садовий розповів про наслідки нічної атаки росіян на місто. За його словами, була проведена комісія з надзвичайних ситуацій, яка оцінила масштаби руйнувань. 

Нагадаємо, у ніч на 12 липня російські війська вчергове запустили ударні дрони та ракети по території України. Вже котру ніч поспіль ворог тероризує мирні українські міста. Цієї ночі під атакою ворожих безпілотників опинилась західна частина України.

У Львові зафіксовано влучання вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає. Декілька людей звернулись за медичною допомогою, їх медики оглянули на місці.

У Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі. Через російську атаку пошкоджено кілька будинків, зокрема, житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів.

Також обірвано контактну мережу. Усі необхідні служби працюють на місцях.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено підприємство «Електрон».

Також у  ніч на 12 липня Росія завдала ударів по місту Луцьк. Внаслідок російського обстрілу зруйновано приватний житловий будинок, ще в інших будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.

Через атаку дронів загорівся автомобіль.

Наслідки ворожого обстрілу уточнюються, служби працюють на місцях, також оцінюються масштаби руйнувань.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих та жертв.

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Теги: Львів Харківщина Володимир Зеленський Україна Кіровоградщина Чернівці безпілотник Буковина ракетна атака

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