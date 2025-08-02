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У Києві відбулося відкриття пам’ятного знака на честь воїнів Повітряних сил

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Києві відбулося відкриття пам’ятного знака на честь воїнів Повітряних сил
Знак відкрили представники Генерального штабу ЗСУ, командування Повітряних сил ЗСУ
фото надані пресслужбою Повітряних Сил

На пам’ятному знаку зображено стрілу і дві блискавки, які символізують три роди військ у складі Повітряних сил

В Києві на Алеї захисників біля Арки свободи українського народу відбулося відкриття пам’ятного знака на честь військовослужбовців Повітряних сил. Знак відкрили представники Генерального штабу ЗСУ, командування Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомляє «Главком».

На пам’ятному знаку зображено стрілу і дві блискавки, які символізують три роди військ у складі Повітряних сил. Символ зенітних ракетних – стріла, авіації – блискавка, а в символіці радіотехнічних військ – ускладнена блискавка. Вони об’єднуються в одну силу, яка нищить ворога.

У Києві відбулося відкриття пам’ятного знака на честь воїнів Повітряних сил фото 1
У Києві відбулося відкриття пам’ятного знака на честь воїнів Повітряних сил фото 2
фото надані пресслужбою Повітряних Сил

Пам’ятний знак на честь Повітряних сил ЗСУ став уже сьомим знаком на Алеї захисників, яка була започаткована платформою Культурні сили. До цього вже були відкриті знаки на честь піхоти, морської піхоти, армійської авіації, бійців Сил спеціальних операцій, знак на честь українських моряків та знак на честь бойових медиків.

У Києві відбулося відкриття пам’ятного знака на честь воїнів Повітряних сил фото 3
фото надані пресслужбою Повітряних Сил

«Повітряні сили вже 11 років ведуть боротьбу з ворогом, а 3,5 роки – широкомасштабну війну, прикриваючи наш повітряний простір. І сьогодні відкривається пам'ятний знак на честь Повітряних сил України – високоінтелектуального виду Збройних сил. Наші військовослужбовці в умовах війни опановують новітнє озброєння в дуже короткі терміни, що є надзвичайно складним завданням. Від себе та Генерального штабу бажаю усім успіхів і скорішої перемоги», – сказав під час відкриття заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-майор Олексій Станіславович Марченко. 

У Києві відбулося відкриття пам’ятного знака на честь воїнів Повітряних сил фото 4
фото надані пресслужбою Повітряних Сил

Командир 96-ї зенітно-ракетної бригади полковник Сергій Володимирович Яременко, Герой України заявив, що це «знак пошани кожному військовослужбовцю Повітряних сил, який забезпечує прикриття від ударів з повітря. Цей знак символізує невід'ємну єдність Повітряних Сил і всього українського народу».

Раніше у столиці відкрили новий елемент Алеї захисників України – памʼятний знак «Сили спеціальних операцій». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію. На знаку зображено сліди сталевих кігтів вовка, що розривають лінію оборони ворога.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ

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