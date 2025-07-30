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Правоохоронний комітет Ради підтримав законопроєкт президента про НАБУ та САП

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Правоохоронний комітет Ради підтримав законопроєкт президента про НАБУ та САП
Комітет з правоохоронної діяльності розглянув законопроєкт Зеленського про НАБУ і САП
фото: wrt.sud.ua

31 липня парламент розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП

Правоохоронний Комітет Верховної Ради підтримав президентський проєкт закону про НАБУ та САП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

За словами нардепа, «за» – 19, одноголосно, проти чи утримались немає: «Завтра саме це рішення буде ставитись на голосування у залі Ради. Одразу у двох читаннях».

«Все ок. Президентський за основу і в цілому без жодних змін та доповнень до тексту», – сказав депутат з профільного комітету Ради у коментарі виданню «Главком».

Також на запитання «Главкома», які настрої обранців перед завтрашньою сесією, поінформований депутат відповів: «Будуть підтримувати президентський законопроєкт».

Станом на 30 липня, зареєстровано президентський законопроєкт і ще шість альтернативних. Окрім цього, є законопроєкт «групи 48» (депутати-автори), який скасовує правки, за які проголосували 22 липня.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати. Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою. Зокрема, депутат Ростислав Тісик від партії «Слуга народу» заявив, що у політиці бувають помилкові рішення. 

24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує «реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів». Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Посли держав «Групи семи» привітали рішення української влади ухвалити новий закон для гарантування незалежності антикорупційних органів.

Як відомо, 31 липня парламент розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП.

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Теги: НАБУ САП Володимир Зеленський законопроєкт

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