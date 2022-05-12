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    Косово подає заявку на членство в Раді Європи

    Косово подає заявку на членство в Раді Європи
    фото: evropaelire.org

    Для включення Косово до Ради Європи необхідна підтримка 2/3 голосів

    Міністр закордонних справ і діаспори Косово Доніка Гервалла подала заявку Косово подало заявку на вступ до Ради Європи, яку мають розглянути комітет міністрів і Парламентська асамблея. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    «Сьогодні відкривається нова глава для Косово в Раді Європи. Сьогодні розпочинається процедура розгляду нашого запиту, який пройде через різні інстанції Ради Європи, Парламентської асамблеї та Ради міністрів. Косово заслуговує членства в Раді Європи», – заявила вона.

    Також повідомляється, що представник Ради Європи Даніель Хольтген підтвердив отримання заявки. Її має розглянути комітет міністрів, після чого голосуватиме Парламентська асамблея.

    Для включення Косово до Ради Європи необхідна підтримка 2/3 голосів. З урахуванням виключення Росії зараз в ПАРЄ попередньо набирається необхідна кількість голосів делегатів країн, які визнають незалежність Косова.

    Нагадаємо, канцлер Німеччини зробив заяву щодо розширення ЄС.

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    Теги: Косово #stoprussia
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    Косово подає заявку на членство в Раді Європи