Суддя з Харківщини може сісти довічно за держзраду (відео)

Наразі слідчі ДБР повідомили жінці про підозру в державній зраді

На Харківщині очільниця місцевого суду, після окупації одного з населених пунктів, особисто почала підготовку судової установи до співпраці з ворогом. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань відомства

Для швидкого відновлення роботи суду вже за російським законодавством підозрювана намагалася зібрати команду «однодумців». Вона активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну і вже разом здійснювати так зване «судочинство» окупаційної влади. Також підозрювана шукала підтримку і серед місцевих правоохоронців, яким пропонувала співпрацю з агресором.

Наразі слідчі ДБР повідомили їй про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Українське слідство та правосуддя доведе всі подібні справи до суду.

Нагадаємо, депутат Охтирської райради підозрюється у співпраці з окупантами. Нагадаємо, оголошено про підозру у держзраді працівнику «Азовсталі», який «здав» окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.