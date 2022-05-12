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    Події в Україні

    Суддя з Харківщини може сісти довічно за держзраду (відео)

    Суддя з Харківщини може сісти довічно за держзраду (відео)
    фото: ДБР

    Наразі слідчі ДБР повідомили жінці про підозру в державній зраді

    На Харківщині очільниця місцевого суду, після окупації одного з населених пунктів, особисто почала підготовку судової установи до співпраці з ворогом. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань відомства

    Для швидкого відновлення роботи суду вже за російським законодавством підозрювана намагалася зібрати команду «однодумців». Вона активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну і вже разом здійснювати так зване «судочинство» окупаційної влади. Також підозрювана шукала підтримку і серед місцевих правоохоронців, яким пропонувала співпрацю з агресором.

    Наразі слідчі ДБР повідомили їй про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

    Санкція статті передбачає покарання до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Українське слідство та правосуддя доведе всі подібні справи до суду.

    Нагадаємо, депутат Охтирської райради підозрюється у співпраці з окупантами. Нагадаємо, оголошено про підозру у держзраді працівнику «Азовсталі», який «здав» окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.

    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна Державне бюро розслідувань окупація #stoprussia
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    Суддя з Харківщини може сісти довічно за держзраду (відео)