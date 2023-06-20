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Обіцяє приходити у сни. Буданов вперше прокоментував свою «смерть»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обіцяє приходити у сни. Буданов вперше прокоментував свою «смерть»
Кирило Буданов висміяв російських пропагандистів
фото з відкритих джерел

«Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазеп»

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов уперше прокоментував фейки російської пропаганди про нібито його «загибель». Про це він сказав у коментарі Kyiv Post.

Буданов висміяв Росію словами про те, що в Україні формується загін безсмертних командувачів.

«Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Тому у росіян і їхніх пропагандистів ще буде дуже багато роботи в нервовій, істеричній обстановці. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, та їх кошмарити», – сказав він.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що Буданов реагує на свою смерть фірмовим сміхом.

Нагадаємо, що 29 травня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов виклав відео, у якому заявив, що чергова спроба терористичних дій Росії вкотре зазнала поразки, і пообіцяв, що відповідь України не забариться.

Згодом, на початку червня, російська пропаганда вигадала черговий фейк. Цього разу російські пабліки поширили вкид про Буданова. Мовляв, очільник військової розвідки нібито помер після ракетної атаки.

А перед цим російські пропагандисти публікували фейкову інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито зазнав поранень після обстрілу росіян

Позавчора німецький журнал Stern спростував черговий російський пропагандистський фейк про поранення глави української розвідки Кирила Буданова.

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Теги: Кирило Буданов смерть розвідка

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