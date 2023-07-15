Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Вагнерівці» в Білорусі: Буданов поінформував про виклики для України

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Вагнерівці» в Білорусі: Буданов поінформував про виклики для України
Кирило Буданов поінформував про ситуацію в Білорусі
фото з відкритих джерел

Президент України відзначив важливість наданої розвідувальної  інформації

Президент України Володимир Зеленський 14 липня провів засідання Ставки. Під час наради начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов поінформував про ситуацію в Білорусі у зв’язку з появою там  найманців так званої ПВК «Ваґнер» та раніше оголошеним  планом  російського агресора розмістити свою ядерну зброю на білоруській території. Про це повідомила пресслужба розвідки.

Президент України відзначив важливість наданої розвідувальної  інформації про наявні та потенційні загрози і виклики з боку Білорусі.

«Дуже уважно стежимо, що там відбувається з погляду безпеки: станом на сьогодні (14 липня) масштабних загроз немає. Повне наше зосередження – на фронті», – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку.

Також під час заколоту «вагнерівці» мали намір захопити ядерну зброю, розміщену на базі «Воронєж-45».

Теги: Володимир Зеленський Кирило Буданов росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буданов точно передбачив повномасштабне вторгнення росіян перед його початком
Буданов розповів, звідки отримує інформацію про оточення Путіна
Вчора, 11:33
Буданов: Наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, але у нас трохи менше 10 місяців часу
«Успіх буде, але пізніше». Буданов прокоментував контрнаступ ЗСУ
7 липня, 14:35
Буданов вважає, що Україна не отримає запрошення до Альянсу на саміті
Буданов дав песимістичний прогноз щодо майбутнього саміту НАТО
6 липня, 08:47

Події в Україні

«Вагнерівці» в Білорусі: Буданов поінформував про виклики для України
«Вагнерівці» в Білорусі: Буданов поінформував про виклики для України
Тільки повне звільнення української території поверне силу міжнародному порядку – Зеленський
Тільки повне звільнення української території поверне силу міжнародному порядку – Зеленський
Після значних втрат техніки ЗСУ змінили тактику контрнаступу – NYT
Після значних втрат техніки ЗСУ змінили тактику контрнаступу – NYT
Гундяєв заступився за митрополита Павла
Гундяєв заступився за митрополита Павла
На Чернігівщині з Десни витягнули російський танк (фото)
На Чернігівщині з Десни витягнули російський танк (фото)
Сили оборони помстилися окупантам за удар по Краматорську (фото)
Сили оборони помстилися окупантам за удар по Краматорську (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Патріарх Кирило захопив чергові українські єпархії. Онуфрій мовчить
4009
Нардеп назвав члена українського уряду, який «своїми руками наводить ракети»
3509
Інтерв'ю Залужного, яке наробило галасу. Нагадуємо головні тези
3454
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
3154
Гнитиме на полях? Українські садівники розповіли, чому не збирають малину
2791
«Його серце досі б’ється». Українка розповіла, як її загиблий син врятував трьох дітей

Новини

Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
Сьогодні, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
Вчора, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту