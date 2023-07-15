«Вагнерівці» в Білорусі: Буданов поінформував про виклики для України

Президент України відзначив важливість наданої розвідувальної інформації

Президент України Володимир Зеленський 14 липня провів засідання Ставки. Під час наради начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов поінформував про ситуацію в Білорусі у зв’язку з появою там найманців так званої ПВК «Ваґнер» та раніше оголошеним планом російського агресора розмістити свою ядерну зброю на білоруській території. Про це повідомила пресслужба розвідки.

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Президент України відзначив важливість наданої розвідувальної інформації про наявні та потенційні загрози і виклики з боку Білорусі.

«Дуже уважно стежимо, що там відбувається з погляду безпеки: станом на сьогодні (14 липня) масштабних загроз немає. Повне наше зосередження – на фронті», – заявив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку.

Також під час заколоту «вагнерівці» мали намір захопити ядерну зброю, розміщену на базі «Воронєж-45».