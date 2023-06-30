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Чи може військовий відмовитись від виконання бойового завдання: роз’яснення Буданова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи може військовий відмовитись від виконання бойового завдання: роз’яснення Буданова
Кирило Буданов, голова розвідки Міноборони
фото з відкритих джерел

«Військова система побудована на виконання наказів»

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, чи є можливість у військового відмовитись від виконання бойового завдання та чим це може йому загрожувати. Про це він сказав в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

«Я вам хочу сказати, ті хто на початку нормально пояснюють, що він там морально не готовий, але до початку, то вони не підуть так би мовити на задачу. Але якщо вже все всі поїхали, то все», – розповідає він.

Буданов пояснив про наслідки відмови та зміни свого рішення вже під час виконання бойового завдання. 

«У нас не Добробат. Є наказ і він має бути виконаний. Так, є об'єктивні причини, людина відчуває, що просто не зможе. Це також потрібно знайти в собі мужність піти і прямо сказати: «Вибачте, але ось так вийшло, страшно мені, наприклад». Це погано, але так буває. Коли наказ отримано, всі збираються, сідають і хтось там починає: «Та це не правильно, я не хочу», все з такими ми прощаємось одразу», – додає він.

Розвідник розповів, що військова система побудована на виконання наказів. – «Так побудована взагалі в будь-якій країні світу військова система, спеціальні служби. Чітка вертикаль, завдання-виконання-контроль».

Раніше Буданов розповів про невдалу спробу звільнення Зміїного.

Нагадаємо, триває 492-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши чотири зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 13 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131 по військовим та інфраструктурним об’єктах у Запорізькій області. Силами та засобами Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: війна ЗСУ Кирило Буданов

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