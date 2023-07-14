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Буданов розповів, звідки отримує інформацію про оточення Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Буданов розповів, звідки отримує інформацію про оточення Путіна
Буданов точно передбачив повномасштабне вторгнення росіян перед його початком
фото з відкритих джерел

Буданов розповів про свої джерела всередині Росії

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов стверджує, що має своїх агентів у владних кабінетах РФ, тому зазвичай знає, що там відбувається. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

Військовий зазначив, що точно передбачив повномасштабне вторгнення росіян перед його початком.

«Хто мав рацію? Ми. Ми маємо свої джерела. Так би мовити, у найближчих кабінетах (до Путіна – «Главком»), так би мовити. Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається», – сказав Буданов.

Також, за інформацією очільника ГУР, засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин має значну підтримку в Росії.

Нагадаємо, Буданов заявив, що великий контрнаступ, який Збройні сили України розпочали минулого місяця проти російських окупаційних сил, буде успішним.

До слова, під час заколоту «вагнерівці» мали намір захопити ядерну зброю, розміщену на базі «Воронєж-45».

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Теги: розвідка росія війна Кирило Буданов

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