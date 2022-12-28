На Прикарпатті стався землетрус

Підземні поштовхи виявили і зареєстрували тільки сейсмографи

Неподалік селища Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області 28 грудня о 13:51 стався землетрус. Його магнітуда склала 2,4 бала за шкалою Ріхтера, повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

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Епіцентр землетрусу розташований на захід від Делятина на глибині 2 км.

За класифікацією землетрусів він відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, тож струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

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Останній землетрус з цього району був зареєстрований 15 листопада 2022 року з магнітудою 2,4 (за шкалою Ріхтера).

До слова, днями в Україні стався землетрус мангітудою 3,0 за шкалою Ріхтера. Найвиразніше його відчули мешканці міста Новодністровськ Чернівецької області.

Нагадаємо, що останній землетрус магнітудою 2,7 стався у Чернівецькій області 18 листопада. Епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 км.

Також землетрус у Чернівецькій області був і 6 жовтня. Тоді епіцентр землетрусу теж був у районі міста Новодністровськ, на глибині чотирьох кілометрів.