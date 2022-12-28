Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Прикарпатті стався землетрус

Людмила Яцюк
glavcom.ua
На Прикарпатті стався землетрус
Фото ілюстративне

Підземні поштовхи виявили і зареєстрували тільки сейсмографи

Неподалік селища Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області 28 грудня о 13:51 стався землетрус. Його магнітуда склала 2,4 бала за шкалою Ріхтера, повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу розташований на захід від Делятина на глибині 2 км.

За класифікацією землетрусів він відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, тож струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Останній землетрус з цього району був зареєстрований 15 листопада 2022 року з магнітудою  2,4 (за шкалою Ріхтера).

До слова, днями в Україні стався землетрус мангітудою 3,0 за шкалою Ріхтера. Найвиразніше його відчули мешканці міста Новодністровськ Чернівецької області.

Нагадаємо, що останній землетрус магнітудою 2,7 стався у Чернівецькій області 18 листопада. Епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 км.

Також землетрус у Чернівецькій області був і 6 жовтня. Тоді епіцентр землетрусу теж був у районі міста Новодністровськ, на глибині чотирьох кілометрів. 

 

Теги: землетрус Івано-Франківщина природа Карпати (гори)

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Окупанти притиснуті до Азовського моря – полковник ЗСУ
Окупанти притиснуті до Азовського моря – полковник ЗСУ
ЗСУ повідомили, скільки сили ППО збили ракет і дронів від початку вересня
ЗСУ повідомили, скільки сили ППО збили ракет і дронів від початку вересня
Генштаб: Росіяни масово тікають із Запорізької області
Генштаб: Росіяни масово тікають із Запорізької області
Британія передасть Україні гелікоптери Sea King
Британія передасть Україні гелікоптери Sea King
На Запоріжжі ЗСУ накрили вогнем ворожу техніку, поранено понад 150 окупантів – Генштаб
На Запоріжжі ЗСУ накрили вогнем ворожу техніку, поранено понад 150 окупантів – Генштаб
На Прикарпатті стався землетрус
На Прикарпатті стався землетрус

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
На вихід із Лаври. Драма митрополита Павла
16K
«Путін – Сатана»: Данілов різко звернувся до представників Московської церкви
8246
Південна Корея вперше запустила бойові дрони над КНДР
6939
ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
6245
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6196
П'ять головних новин за 27 грудня

Новини

СБУ затримала експрацівників «Укрзалізниці», які допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну
Сьогодні, 19:23
ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
Сьогодні, 06:55
Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
Вчора, 18:39
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб
Вчора, 18:21
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
Вчора, 18:02
Росіянам до Єгипту тепер зась: авіакомпаніям РФ остаточно заборонено польоти
Вчора, 17:23

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту