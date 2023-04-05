Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Краматорську завершилася евакуація після прориву дамби (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Краматорську завершилася евакуація після прориву дамби (фото)
У Краматорську внаслідок прориву шлюзу підтоплено приблизно 260 будинків
фото: ДСНС

Надзвичайники врятували трьох осіб, ще 14 були евакуйовані, серед них двоє дітей

У Краматорську завершилися евакуаційні роботи після прориву шлюзу через танення снігу. Про це повідомляє hromadske.

Мер Краматорська Олександр Гончаренко розповів, що з зони підтоплення семеро людей погодились евакуюватися до «Пункту незламності», інші житимуть у родичів.

Як пише видання, мешканці скаржаться на затоплення будинків вище рівня поясу та пошкодження майна.

Повідомляється, що відповідні служби укріплюють конструкцію дамби мішками з піском. Було ухвалене рішення не перекривати місце зливу, рівень води вже впав.

11 фото
На весь екран
У Краматорську завершилася евакуація після прориву дамби
фото: ДСНС

Водночас Державна служба з надзвичайних ситуацій заявила, що врятувала трьох осіб, ще 14 були евакуйовані, серед них двоє дітей. Психолог продовжує надавати допомогу постраждалим.

Надзвичайники проводять аварійні роботи щодо зниження пропускної спроможності водоскидного шлюзу. 

Нагадаємо, що 4 квітня в місті Краматорськ Донецької області через збільшення рівня води після рясних снігопадів прорвало частину дамби

Читайте також: Через руйнацію греблі Краматорськ частково опинився під водою (фото)
Теги: державна служба евакуація Донеччина надзвичайна ситуація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова Нацполіції Донецької області розповів, як вони борються зі злочинністю в прифронтових містах
Голова донецької Нацполіції назвав «найпопулярніші» злочини у фронтовій області
29 березня, 11:27
Обстріл Слов’янська: вже відомо про десятки поранених (фото, відео)
Обстріл Слов’янська: вже відомо про десятки поранених (фото, відео)
27 березня, 12:38
У Карпатах відлига: рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин
У Карпатах відлига: рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин
19 березня, 12:31

Події в Україні

РФ завадила депортованому з Маріуполя сироті повернутися додому. Лубінець відреагував
РФ завадила депортованому з Маріуполя сироті повернутися додому. Лубінець відреагував
У Краматорську завершилася евакуація після прориву дамби (фото)
У Краматорську завершилася евакуація після прориву дамби (фото)
Висока загроза атак: скільки носіїв «Калібрів» тримає Росія у Чорному морі
Висока загроза атак: скільки носіїв «Калібрів» тримає Росія у Чорному морі
Окупанти обстріляли Херсонщину: є поранені
Окупанти обстріляли Херсонщину: є поранені
Росіяни обстріляли Донеччину ракетами, артилерією та «Градами»: є загиблі й поранені (фото)
Росіяни обстріляли Донеччину ракетами, артилерією та «Градами»: є загиблі й поранені (фото)
Авіакомпанія SkyUp змогла евакуювати останній літак із аеропорту «Бориспіль»
Авіакомпанія SkyUp змогла евакуювати останній літак із аеропорту «Бориспіль»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Арештований митрополит Павло зробив заяву
93K
Сигнал для всіх ієрархів Московського патріархату в Україні
83K
Румуни почали масово виселяти українських біженців
39K
«Ваш суд нічого не означає». Як скандальний митрополит піарить себе під домашнім арештом
36K
Путін потрапив у лікарню після провалу бліцкригу в Україні – ЗМІ
30K
Україна оприлюднила докази незаконності перебування РФ у Радбезі ООН

Новини

Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
2 квiтня, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
2 квiтня, 06:58

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту