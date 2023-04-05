Надзвичайники врятували трьох осіб, ще 14 були евакуйовані, серед них двоє дітей

У Краматорську завершилися евакуаційні роботи після прориву шлюзу через танення снігу. Про це повідомляє hromadske.

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Мер Краматорська Олександр Гончаренко розповів, що з зони підтоплення семеро людей погодились евакуюватися до «Пункту незламності», інші житимуть у родичів.

Як пише видання, мешканці скаржаться на затоплення будинків вище рівня поясу та пошкодження майна.

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Повідомляється, що відповідні служби укріплюють конструкцію дамби мішками з піском. Було ухвалене рішення не перекривати місце зливу, рівень води вже впав.

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У Краматорську завершилася евакуація після прориву дамби фото: ДСНС

Водночас Державна служба з надзвичайних ситуацій заявила, що врятувала трьох осіб, ще 14 були евакуйовані, серед них двоє дітей. Психолог продовжує надавати допомогу постраждалим.

Надзвичайники проводять аварійні роботи щодо зниження пропускної спроможності водоскидного шлюзу.

Нагадаємо, що 4 квітня в місті Краматорськ Донецької області через збільшення рівня води після рясних снігопадів прорвало частину дамби.