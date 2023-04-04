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Через руйнацію греблі Краматорськ частково опинився під водою (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Через руйнацію греблі Краматорськ частково опинився під водою (фото)
У Краматорську надзвичайники рятують людей із підтоплених будинків
фото: ДСНС

На Донеччині внаслідок часткової руйнації греблі підтоплено 260 будинків на 30 вулицях

Близько 260 будинків на 30 вулицях підтоплено у Краматорську.
Це оперативна інформація по надзвичайній події, яка сталася у селищі Краматорської територіальної громади. Про це 4 квітня повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко. 

«На одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого відбувається неконтрольоване скидання води.
Вода прибуває», – написав Кириленко.

За його даними, обласна військова адміністрація координує роботи з мінімізації наслідків розливу: на місці події працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби та представники профільних департаментів обласної й міської військових адміністрацій.

«Створюємо бетонне загородження та розчищаємо русло тамтешньої річки для мінімізації наслідків розливу, розселяємо людей із постраждалих будинків до тимчасового житла.
Про перебіг подій повідомлятиму додатково», – зазначив він.

Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко був небагатослівним, зазначивши, що основна причина руйнування греблі – снігопад. 

«Березневий снігопад продовжує коїти лиха – розбило частину конструкції дамби, збільшився викид води. Всі відповідні служби на місцях, намагаємось зменшити потік», –  написав він. 

Згідно із повідомленням ДСНС України, станом на 18:30 у с. Городещине Краматорського району залишаються підтопленими 209 дворогосподарств та 51 приватний житловий будинок. Підрозділами ДСНС  було врятовано 3 особи та евакуйовано 10 осіб, з них 2 дитини.

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«Здійснюється укріплення берегової лінії річки та продовжуються заходи щодо створення загородження водоскидного шлюзу.
Напір води у водоскидному шлюзі зменшився та відбувається поступове зменшення рівня води в р. Бичок», – сказано у повідомленні. У відомстві уточнили, що до робіт від ДСНС залучено 47 осіб та 19 одиниць техніки, зокрема 3 плавзасоби.

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Теги: ДСНС рятувальники будинок снігопад місто Павло Кириленко

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