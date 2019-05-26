Проукраїнські сили можуть залишитись у меншості в наступній Раді, - Гацько



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Гацько говорить, що теперішній стан справ серед проукраїнських партій не додає йому оптимізму

Лідер партії «Демальянс» вважає, що не варто радіти проукраїнським партіям, у яких 3–5% рейтингу

Лідер партії «Демальянс» Василь Гацько заявив, що проукраїнські сили можуть залишитися в меншості після виборів до Верховної Ради 21 липня. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Це насправді страшні речі. Проукраїнські сили знаходяться в «злочинній» меншості, тому радіти 3–5%, як на мене, дуже безвідповідально. І мене, наприклад, не цікавить проходження в парламент фракцією, що ледь подолає прохідний бар’єр», - хвилюється Гацько.

За його словами, хороші рейтинги зараз у Зеленського і його неіснуючої партії. «А інше – крихти. Подивіться на майбутній розклад в Раді, якби вибори відбулися сьогодні», - зауважує лідер партії «Демальянс».

Гацько говорить, що теперішній стан справ серед проукраїнських партій не додає йому оптимізму, навіть з огляду на об’єднання навколо лідера партії «Голос», музиканта Святослава Вакарчука.

«Занадто мало часу зараз. Є ще травма від слабкого результату єдиного кандидата (мова про Анатолія Гриценка, - «Главком») на президентських виборах. І попри те, що я в житті оптиміст, тут я маю дуже стриманий оптимізм», - пояснює політик і додає, що дострокові вибори також зіграють в мінус «Голосу» чи об’єднанню, що буде на його базі. На думку Гацька, вони не встигнуть розкрутитись.

Як повідомлялося, в Україні стартувала виборча кампанія до Ради.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.