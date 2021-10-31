Погане виховання чи психічні розлади? Лікар дав рекомендації батькам неспокійних дітей

Недотримання дитиною соціальних норм і рамок. Які причини?

Погане виховання та жорстоке поводження з дитиною призводять до того, що вона не дотримується соціальних норм і рамок. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів дитячий психіатр Святослав Фисун.

За словами лікаря, можна також спостерігати перегини у вихованні дітей батьками, які негативно впливають на психіку.

«Інколи своїм прагненням зробити ідеальну дитину батьки її «тихо вбивають». Діти будуть дітьми завжди. Вони будуть бешкетувати, щось псувати, битися та миритися, адже вони діти та пізнають наш світ. Не потрібно сварити дитину за пустощі чи за надмірну цікавість, краще пустувати разом і допомагати пізнавати світ!», – закликав Святослав Фисун.

Психіатр також зауважив, що інколи батьки намагаються реалізувати себе у своїх дітях. Те, що колись хотіли досягнути, але так і не змогли через брак коштів, часу чи просто страх перед незвіданим.

«Цим самим вони роблять тільки гірше для своєї дитини, адже діти – це інші люди, хоч і дуже схожі на батьків, які мають якісь свої бажання та вподобання», – застеріг медик.

Раніше фахівець назвав найпоширеніші причини звернень українців до дитячого психіатра.

Як відомо, пацієнти з розладами психіки з 1 жовтня зможуть отримувати медпрепарати за програмою «Доступні ліки».

Йдеться про такі захворювання, як епілепсія, шизофренія, ПТСР, депресія, афективні та невротичні розлади.

Нагадаємо, українці щорічно витрачають в аптеках близько 39 млрд гривень. Таку цифру озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.