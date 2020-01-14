Рада обрала нового главу комітету з питань правової політики



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Андрій Костін – 46 років, одесит, на момент обрання народним депутатом був заступником голови Ради адвокатів Одеської області

Головою парламентського комітету з питань правової політики обрали депутата з фракції «Слуга народу» Андрія Костіна

Верховна Рада призначила народного депутата з фракції «Слуга народу» Андрія Костіна на посаду голови Комітету з питань правової політики, звільнивши його від обов’язків заступника голови цього комітету.

За відповідну постанову «Про внесення змін до постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання» (№ 2732) проголосували 296 народних депутатів.

Андрій Костін – 46 років, одесит, на момент обрання народним депутатом був заступником голови Ради адвокатів Одеської області. Спеціалізація: господарське право і процес, цивільне право і процес, комерційне право, морське право, питання організації і діяльності адвокатури, юридична деонтологія.

Нагадаємо, раніше Комітет Верховної Ради з питань правової політики очолювала Ірина Венедіктова.

14 січня Верховна Рада ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень Венедіктової.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 27 грудня 2019 року звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника ДБР Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.