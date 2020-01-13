Епоха бідності закінчилася: народним депутатам в 2,5 рази збільшили зарплату

Середня зарплата в освіті сьогодні складає біля 9000 гривень

ПРО ЗАРПЛАТИ ЧИНОВНИКАМ

Тут активно розганяється зрада про виплату високопосадовцям одного з Міністерств зарплат у сумах від 200 до 500 тисяч гривень...

ЗВЕРТАЮ УВАГУ!!

Збільшення заробітних плат міністрам та їх заступникам відбулось ПО ВСІХ МІНІСТЕРСТВАХ!!

Збільшення зарплат в середньому для топ-чиновників відбулося в 3,5 - 5 рази!!!

За моєю інформацією, з 1 січня 2020 року в 2,5 рази буде збільшена зарплата і народним депутатам України!!! Вона перевищуватиме 100 000 гривень!

ЕПОХА БІДНОСТІ ЗАКІНЧЕНА, ДРУЗІ!!!! ТОЧНО КАЖУ ВАМ!!

З «особливим трєпєтом» зараз цікаво слухати аргументацію «слуг народу», чому буда скасована постанова попереднього Уряду про збільшення у 2020 році зарплат освітянам на 20%. Бо, за їх словами, то «був «популізм» і коштів на це немає»...

Нагадаю Слугам народу, що середня зарплата в освіті сьогодні складає біля 9000 гривень!!

Джерело: блог Павла Розенка

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