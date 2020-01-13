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    Думки вголос

    Епоха бідності закінчилася: народним депутатам в 2,5 рази збільшили зарплату

    • Павло Розенко

      ексвіцепрем'єрміністр України

    • Розсилка
    Епоха бідності закінчилася: народним депутатам в 2,5 рази збільшили зарплату

    Середня зарплата в освіті сьогодні складає біля 9000 гривень

    ПРО ЗАРПЛАТИ ЧИНОВНИКАМ

    Тут активно розганяється зрада про виплату високопосадовцям одного з Міністерств зарплат у сумах від 200 до 500 тисяч гривень...

    ЗВЕРТАЮ УВАГУ!!

    Збільшення заробітних плат міністрам та їх заступникам відбулось ПО ВСІХ МІНІСТЕРСТВАХ!!

    Збільшення зарплат в середньому для топ-чиновників відбулося в 3,5 - 5 рази!!!

    За моєю інформацією, з 1 січня 2020 року в 2,5 рази буде збільшена зарплата і народним депутатам України!!! Вона перевищуватиме 100 000 гривень!

    ЕПОХА БІДНОСТІ ЗАКІНЧЕНА, ДРУЗІ!!!! ТОЧНО КАЖУ ВАМ!!

    З «особливим трєпєтом» зараз цікаво слухати аргументацію «слуг народу», чому буда скасована постанова попереднього Уряду про збільшення у 2020 році зарплат освітянам на 20%. Бо, за їх словами, то «був «популізм» і коштів на це немає»...

    Нагадаю Слугам народу, що середня зарплата в освіті сьогодні складає біля 9000 гривень!!

    Джерело: блог Павла Розенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Верховна Рада депутат зарплата
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