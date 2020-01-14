Рада планує заслухати Кабмін щодо премій і надбавок чиновників 17 січня



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Дмитро Разумков зазначив, що парламент заслухає міністрів за цим питанням після годин запитань до уряду в п'ятницю

Буде обговорюватися, зокрема, керівництво національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» й акціонерного товариства «Укрпошта»

Верховна Рада має намір заслухати Кабінет міністрів щодо премій і надбавок чиновників 17 січня. Про це голова Ради Дмитро Разумков повідомив на засіданні парламенту.

«Разом з тим ми всі бачили інформацію про преміювання окремих керівників різних установ і відомств, і я думаю, що й мені, як голові Ради, і вам, як народним депутатам, як громадянам цієї країни, цікаво почути позицію щодо цих надбавок, премій та наскільки вони відповідають дійсності і якщо відповідають, то за що», - сказав він.

Спікер зазначив, що парламент заслухає міністрів за цим питанням після годин запитань до уряду в п'ятницю.

Голова «Слуги народу» Давид Арахамія зазначив журналістам, що фракція пропонувала Разумкову заслухати доповіді урядовців щодо надбавок керівникам держпідприємств і членам спостережних рад.

«У нас була фракція. Ми звернулися від фракції, щоб підняти це питання: викликати «на килим», як кажуть, представників Кабміну, держпідприємств для того, щоб вони доповіли», - заявив Арахамія.

На уточнювальні запитання журналістів він відповів, що буде обговорюватися, зокрема, керівництво національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» й акціонерного товариства «Укрпошта».

Як повідомлялось, 14 січня «Нафтогаз України» вирішив виплатити керівництву як премію 1% від $2,918 млрд, отриманих від компанії «Газпром» (Росія).