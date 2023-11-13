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Рада з підтримки кінематографії нелегітимна – рішення суду

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рада з підтримки кінематографії нелегітимна – рішення суду
фото: скріншот відео Держкіно

У Держкіно є місяць на оскарження судового рішення

Рада з державної підтримки кінематографії є нелегітимною – відповідне рішення ухвалив Київський окружний адміністративний суд. Тепер у Держкіно є місяць на оскарження, пише «Главком».

«Суд дійшов висновку, що продовжуючи на весь період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування повноваження членів Ради, Кабінет міністрів вийшов за межі повноважень, встановлених законом про державну підтримку кінематографії, чим порушив вимоги частини другої статті 19 Конституції України», – йдеться у рішенні суду від 2 листопада.

У випадку, якщо апеляція залишить рішення столичного суду незмінним, воно набуде законної сили.

Варто додати, що каденція Рада з державної підтримки кінематографії мала закінчитися ще у березні 2023 року, після чого мали набирати її нових членів. Натомість була придумана схема у вигляді проєкта спірної урядової постанови, яку Кабмін видав у березні, і яка зробила недоторканою діючу Раду з державної підтримки кінематографії при Держкіно. Згідно з документом, повноваження всіх дев’яти членів Ради продовжуються у воєнний час і ще на три місяці, коли закінчиться війна.

У судовому засідання з’ясувалось, що міністр Кабміну Олег Немчінов не підтримав документ, хоча це є необхідною умовою. Зокрема, проєкти актів уряду, підготовлені Державним агентством з питань кіно з державної підтримки кінематографії, можуть бути внесені на розгляд урядом виключно міністром.

Крім того, Держкіно проводило конкурс з обрання керівника «Національного центру Олександра Довженка», попри війну. Це повністю знівелювало доводи відповідача, що переформатування Ради державної підтримки кінематографії «не на часі».

Зазначається, що ключовим доказом стала підміна постановою уряду закону про державну підтримку кінематографії. Згідно із положеннями закону повноваження Ради становлять два роки.

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Теги: Держкіно Олег Немчінов міністр суд

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