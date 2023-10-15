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Ізраїль евакуює ціле місто перед наземною операцією в Газі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ізраїль евакуює ціле місто перед наземною операцією в Газі
Зруйнований ракетою ХАМАС будинок у Седоті
фото: The Times Of Israel

У Сдероті проживає близько 30 тисяч людей

Ізраїльське місто Сдерот стало першим, яке буде повністю евакуйовано перед наземною операцією Армії оборони Ізраїлю в Газі. Про це повідомляє The Times Of Israel.

Заступниця мера Елад Калімі сказала, що близько двох третин населення вже евакуйовано, ще кілька тисяч покинуть Сдерот найближчим часом.

За оцінкою Калімі, приблизно 10% жителів Сдерота, а це близько трьох тисяч людей, все ж попри небезпеку відмовляються від евакуації.

Сдерот – ізраїльське місто з населенням близько 30 тисяч людей, які займаються переважно сільським господарством. Воно побудоване на початку 1950-х років у рамках освоєння пустелі Негев і розташоване за кілька кілометрів від північного кордону сектора Гази.

Нагадаємо, у Білому домі підтвердили ідею об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю. 

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно. 

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Теги: міністр Ізраїль Міноборони армія війна фінансування президент ХАМАС місто населення

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