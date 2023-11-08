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Голова МЗС Австрії пояснив, коли можливі переговори між Києвом та Москвою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Голова МЗС Австрії пояснив, коли можливі переговори між Києвом та Москвою
Александер Шалленберг висловився щодо вирішення війни в Україні
фото: AA

На думку глави МЗС Австрії, Росія та Україна не готові сідати за стіл для перемовин 

Війну можна вирішити лише через дипломатію, проте час для цього ще не настав, заявив глава МЗС Австрії Александер Шалленберг під час пресконференції з колегою з Чехії Яном Липавським. Він зазначив, що будь-які спроби, спрямовані на мирні переговори, варто розцінювати позитивно. Міністр відзначив переговори в Туреччині та Білорусі, при цьому він відмовився відповідати на запитання журналістів, чи готовий Відень надати такий майданчик, пише видання Vol.

Шалленберг зазначив, що будь-які зусилля, спрямовані на діалог, варто розцінювати позитивно, виділивши переговори у Туреччині та Білорусі. «Жоден конфлікт на цій планеті не вирішувався на полі бою. Думаю, ми всі згодні, що миру можна досягти лише за столом перемовин. Але без України переговорів щодо України бути не може. Для будь-яких переговорів потрібні дві сторони, поки вони до цього не дійшли. У регіоні не вистачає довіри», – додав міністр. При цьому він не став відповідати на запитання журналіста, чи Австрія готова надати майданчик для переговорів, будучи нейтральною країною.

Обидва дипломати наголосили на важливості розширення ЄС. З огляду на війни в Україні, Секторі Гази, а також з огляду на напруженість на Балканах, ЄС оточений «вогняним кільцем», сказав Шалленберг. «Ми повинні протидіяти вогняному кільцю, яке оточує нас, створивши «кільце стабільності», зазначив очільник МЗС Австрії. Александер Шалленберг додав, що це «питання безпеки для нас». Шалленберг і Ліпавскі сподіваються на «чіткий сигнал» від Комісії ЄС щодо розширення ЄС на Схід (Україна та Молдова), а також на Західні Балкани.

Нагадаємо, Єврокомісія сьогодні оголосить висновок про те, чи готова Україна розпочати офіційні переговори про вступ до Євросоюзу – остаточно це питання має вирішитись на саміті ЄС у грудні. У Брюсселі очікують, що Україна та Молдова матимуть підтримку виконавчого органу ЄС для переходу до наступного етапу.

У суботу, 4 листопада, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн похвалила Київ за виконання «понад 90%» семи контрольних показників реформ, встановлених Брюсселем.

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Теги: Австрія міністр Єврокомісія Молдова Україна Відень Москва переговори конфлікт

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