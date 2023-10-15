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Грався у полі, де раніше тривали бої: на Миколаївщині загинув підліток

Надія Карбунар
glavcom.ua
Грався у полі, де раніше тривали бої: на Миколаївщині загинув підліток
14-річний хлопчик загинув, його 12-річного товариша травмовано
фото з відкритих джерел

Усього з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло 248 осіб

У Баштанському районі Миколаївської області загинув 14-річний хлопчик. Його 12-річного товариша травмовано. Діти гралися в полі за селом та підірвалися на міні. Раніше на цій території велися активні бойові дії. Про трагедію повідомив міністр внутрішніх справ України ігор Клименко.

Крім того, цього ж дня, 15 жовтня, у Чернігівській області в лісосмузі підірвались двоє місцевих мешканців. Один загиблий, один поранений.

«Усього з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло 248 осіб, 525 – травмовано», – наголосив Клименко та закликав українців пам’ятати про небезпеку.

Раніше на Дніпропетровщині внаслідок вибуху боєприпаса постраждав 12-річний хлопчик, пошкоджено два приватні будинки і авто. 

Нагадаємо, 17 вересня під час польових робіт на Херсонщині травмувався тракторист. Інцидент стався в селі Максима Горького, що в Бериславському районі області. Тракторист у полі наїхав на російську міну. «Внаслідок детонації боєприпасу 45-річний чоловік отримав осколкові поранення кінцівок, опіки. Стан потерпілого – важкий», – йдеться в повідомленні ОВА.

Крім того, на початку квітня на Київщині 34-річний водій трактора підірвався на міні, його госпіталізували, а поряд знайшли ще 13 мін. Техніка зазнала сильних механічних ушкоджень.

Теги: міністр Миколаїв Ігор Клименко водій чоловік поранення

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