Грався у полі, де раніше тривали бої: на Миколаївщині загинув підліток

Усього з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло 248 осіб

У Баштанському районі Миколаївської області загинув 14-річний хлопчик. Його 12-річного товариша травмовано. Діти гралися в полі за селом та підірвалися на міні. Раніше на цій території велися активні бойові дії. Про трагедію повідомив міністр внутрішніх справ України ігор Клименко.

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Крім того, цього ж дня, 15 жовтня, у Чернігівській області в лісосмузі підірвались двоє місцевих мешканців. Один загиблий, один поранений.

«Усього з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло 248 осіб, 525 – травмовано», – наголосив Клименко та закликав українців пам’ятати про небезпеку.

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Раніше на Дніпропетровщині внаслідок вибуху боєприпаса постраждав 12-річний хлопчик, пошкоджено два приватні будинки і авто.

Нагадаємо, 17 вересня під час польових робіт на Херсонщині травмувався тракторист. Інцидент стався в селі Максима Горького, що в Бериславському районі області. Тракторист у полі наїхав на російську міну. «Внаслідок детонації боєприпасу 45-річний чоловік отримав осколкові поранення кінцівок, опіки. Стан потерпілого – важкий», – йдеться в повідомленні ОВА.

Крім того, на початку квітня на Київщині 34-річний водій трактора підірвався на міні, його госпіталізували, а поряд знайшли ще 13 мін. Техніка зазнала сильних механічних ушкоджень.