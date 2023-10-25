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Колишній британський міністр юстиції очолив Наглядову раду інвестиційної компанії LetterOne

Новини компаній
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Колишній британський міністр юстиції очолив Наглядову раду інвестиційної компанії LetterOne
Колишній британський міністр юстиції сер Брендон Льюїс
фото з відкритих джерел

LetterOne остаточно вийшов із усіх російських активів та не сплачує жодних податків у бюджет держави-агресора

Як повідомили компанія LetterOne та британське видання Financial Times колишній британський міністр юстиції сер Брендон Льюїс очолив Наглядову раду цієї компанії. Зареєстрована у Люксембурзі інвестиційна компанія LetterOne є власником низки великих європейських компаній, у тому числі нідерландської компанії Veon – власника українського оператора мобільного зв’язку Київстар.

Сер Брендон Льюїс – досвідчений колишній міністр кабінету міністрів Великої Британії, який більше десять років працював на різних посадах в уряді Великої Британії, зокрема у команді Бориса Джонсона. Як колишній міністр юстиції та лорд-канцлер Великої Британії, сер Брендон Льюїс використовуватиме свій досвід у LetterOne, щоб захистити та підтримувати понад 100 000 робочих місць, які LetterOne створив та підтримає в Україні, Європі та Сполучених Штатах.

Призначення пана Льюїса демонструє рішучість інвестиційної компанії LetterOne розробити нову модель управління, яка буде повністю незалежною від засновників компанії. Нинішній менеджмент LetterOne вже здійснив низку кроків, які спрямовані на дистанціювання компанії від її акціонерів – російських громадян, які потрапили під санкції ЄС та Великої Британії. Призначення Брендона Льюїса та інших членів Наглядової ради остаточно завершує процес відокремлення компанії від засновників – підсанкційних громадян. Таким чином LetterOne остаточно вийшов із усіх російських активів, не сплачує жодних податків у бюджет держави-агресора, офіційно засудив злочиннен російське сторгнення та надає необхідну допомогу та сприяння Україні.

Як заявив Сер Брендон Льюїс, «LetterOne пройшов величезну відстань з моменту злочинного вторгнення Путіна в Україну. Тепер вона повністю відокремлена від своїх засновників, які перебувають під санкціями, і зосереджена на інвестиціях, життєво важливих для Великої Британії, Європи, України та Сполучених Штатів».

З нагоди призначення Брендона Льюїса Керівник Ради директорів LetterOne Мервін Девіс заявив, що «призначення сера Брендона Льюїса ґрунтується на рішучих змінах, які ми зробили після незаконного та аморального вторгнення Росії в Україну. Сер Брендон Льюїс має багатий досвід і допоможе створювати та підтримувати понад 100 000 робочих місць у понад 40 компаніях у Великої Британії, України, ЄС та США. Це рішення стало результатом швидких і рішучих дій, які ми вжили, щоб віддалити компанію від засновників, на яких поширюються санкції. Вони не беруть участі в бізнесі чи процесах прийняття рішень компанії; у них немає доступу до приміщень, інфраструктури, людей, коштів або будь-яких ресурсів компанії; їм не будуть виплачуватися дивіденди чи інші розподіли. Ми невтомно працювали з регуляторами у Великій Британії, ЄС та інших країнах для створення такої системи управління, яка відповідає їх законодавству і це призначення продовжує демонструвати успіх нової моделі, яка гарантує повну незалежність від засновників».

LetterOne є визнаним, успішним довгостроковим інвестором у критично важливі сектори в Європі, Великої Британії, США та інших регіонах. Компанія вносить довгострокову перспективу в інвестиційні рішення та підтримує робочу силу з понад 100 000 співробітників. LetterOne зробив значний внесок у допомогу тим, хто постраждав від незаконної війни в Україні. У рамках цієї програми компанія зробила пожертви для World Vision, ICMEC, UNICEF, UNHCR, Direct Relief, LUkraine та IsraAID та інших програм, спрямованих на надання допомоги українцям, які постраждали від війни.

Теги: міністр санкції Київстар бізнес

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