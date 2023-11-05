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Премії у 300-400% вже не буде: які зміни очікують держслужбовців

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Премії у 300-400% вже не буде: які зміни очікують держслужбовців
Держслужбовцям скасують карколомні премії
фото з відкритих джерел

Зараз існує диспропорція в зарплатах держслужбовців на однакових посадах

В Україні скасують премії держслужбовцям у розмірі 300-400% та переглянуть розмір заробітних плат. Про це заявив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов в ефірі Українського радіо.

«Зараз існує реальна диспропорція в зарплатах держслужбовців на однакових посадах. З'являється квазі-преміальний фонд, який використовується для стимулюючих надбавок, які при високих посадових окладах становлять понад 50%. І працівники таким чином мають додаткові доплати, так звані псевдопремії, які ніколи не були преміями, а були лише вирівнюванням на ринку праці достойного рівня оплати праці», – розповів міністр.

Він також зазначив, що при підготовці проєкту держбюджету на 2024 рік було взято за основу новели із законопроєкту №8222 про реформу оплати праці. 23 жовтня ухвалили розроблену держслужбою постанову Кабміну «Про класифікацію посад». 

«В усіх центральних органах виконавчої влади, які потраплять під дію цього закону, треба провести класифікацію посад. Це так звані грейди. Є 27 груп посад, які повністю визначають основні сфери діяльності», – каже Немчінов.

За його словами, людина, яка виконує однакову функцію, але в різних органах, має мати однакову справедливу зарплату, що є першим кроком до класифікації посад. Другим кроком буде новий рівень посадових окладів. 70% фактичного заробітку держслужбовця має складати справедливий посадовий оклад. А 30% – це надбавки, які передбачені законом: вислуга і преміальний фонд.

Міністр заявив, що відбудеться скорочення там, де було неправдиве та неправомірне збільшення, буде вирівнювання по багатьох посадах, де були карколомні премії в 300-400%.

«Премії будуть знищені, а зарплата залишиться такою самою. Буде збільшено зарплату там, де посада є недооцінена. Це буде комплексний процес. Можливо, що хтось і втратить. Але загалом ми очікуємо вирівнювання диспропорції в тому, що зарплата має бути прозорою», – зазначає  Олег Немчінов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт закону про держбюджет-2024, підготовлений до другого читання.

Теги: Олег Немчінов зарплата міністр

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