Премії у 300-400% вже не буде: які зміни очікують держслужбовців

Зараз існує диспропорція в зарплатах держслужбовців на однакових посадах

В Україні скасують премії держслужбовцям у розмірі 300-400% та переглянуть розмір заробітних плат. Про це заявив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов в ефірі Українського радіо.

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«Зараз існує реальна диспропорція в зарплатах держслужбовців на однакових посадах. З'являється квазі-преміальний фонд, який використовується для стимулюючих надбавок, які при високих посадових окладах становлять понад 50%. І працівники таким чином мають додаткові доплати, так звані псевдопремії, які ніколи не були преміями, а були лише вирівнюванням на ринку праці достойного рівня оплати праці», – розповів міністр.

Він також зазначив, що при підготовці проєкту держбюджету на 2024 рік було взято за основу новели із законопроєкту №8222 про реформу оплати праці. 23 жовтня ухвалили розроблену держслужбою постанову Кабміну «Про класифікацію посад».

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«В усіх центральних органах виконавчої влади, які потраплять під дію цього закону, треба провести класифікацію посад. Це так звані грейди. Є 27 груп посад, які повністю визначають основні сфери діяльності», – каже Немчінов.

За його словами, людина, яка виконує однакову функцію, але в різних органах, має мати однакову справедливу зарплату, що є першим кроком до класифікації посад. Другим кроком буде новий рівень посадових окладів. 70% фактичного заробітку держслужбовця має складати справедливий посадовий оклад. А 30% – це надбавки, які передбачені законом: вислуга і преміальний фонд.

Міністр заявив, що відбудеться скорочення там, де було неправдиве та неправомірне збільшення, буде вирівнювання по багатьох посадах, де були карколомні премії в 300-400%.

«Премії будуть знищені, а зарплата залишиться такою самою. Буде збільшено зарплату там, де посада є недооцінена. Це буде комплексний процес. Можливо, що хтось і втратить. Але загалом ми очікуємо вирівнювання диспропорції в тому, що зарплата має бути прозорою», – зазначає Олег Немчінов.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт закону про держбюджет-2024, підготовлений до другого читання.