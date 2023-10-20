Росіянам забороняють купувати нерухомість у Фінляндії: стала відома причина

Рішення про відмову у продажі росіянам нерухомості підписав міністр оборони Антті Хакканен

Фінляндія у декількох випадках відмовила росіянам у бажанні купити нерухомість – причиною стала можлива загроза національній безпеці країни. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Фінляндії.

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Зазначається, що 17 жовтня цього року Міністерство оборони винесло три негативні рішення щодо дозволу на придбання нерухомості покупцями з-поза меж Європейського союзу та Європейської економічної зони. Негативні рішення стосуються двох об'єктів нерухомості в Руоколахті та одного в Кітеї – їх підписав міністр оборони Антті Хакканен.

Що стосується угод з нерухомістю в Руоколахті та Кітеї, то вони здійснювались приватними особами, інша – компанією. Як приватні особи, так і фактичні бенефіціари компанії є громадянами Росії.

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Негативні рішення пояснюються законом про передачу нерухомості, що вимагає спеціального дозволу. Міністерство оборони заявило, що придбання нерухомості може розглядатися як таке, що перешкоджає організації національної оборони і захисту територіальної цілісності.

Нагадаємо, фінські військові використовують комп'ютерні симуляції для моделювання зіткнення з Росією, і посилено готуються протистояти агресії Путіна. Маючи довгу історію протистоянь із Москвою та спільний кордон довжиною 1,3 тисячі кілометрів, Фінляндія ніколи не опускала пильності, як це зробили багато інших країн після розпаду Радянського Союзу.