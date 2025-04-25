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Реєстр лудоманів торік поповнила рекордна кількість українців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Реєстр лудоманів торік поповнила рекордна кількість українців
За весь час існування реєстру до переліку лудоманів потрапили майже 15 тис. людей
фото: depositphotos.com

Люди масово подають заяви до реєстру, аби на певний період закрити собі доступ до азартних ігор

12 807 українців наразі перебуває у реєстрі лудоманів. За рік перелік збільшився утричі: реєстр поповнився на 9 389 осіб, а 1 496 були виключені через завершення строку обмеження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

За весь час існування реєстру до нього потрапили 14 979 людей, з яких 2 172 уже виключено.

Майже усі записи у реєстрі – це добровільні звернення. Люди самі подають заяву про самообмеження, аби на певний період закрити собі доступ до гральних закладів та участі в азартних іграх. Термін такого обмеження – від шести місяців до трьох років.

Лише 1% складають люди, яким обмежено доступ за рішенням КРАІЛ. За весь час існування реєстру таких рішень було 169, майже всі вони відбулися торік – 140 рішень. Водночас за рішенням суду до реєстру не потрапила ще жодна людина.

Кількість лудоманів станом на 1 березня 2025 року
Кількість лудоманів станом на 1 березня 2025 року
фото: «Опендатабот»

У середньому минулого року щомісяця до реєстру потрапляли 780 осіб – це у 2,8 раза більше, ніж у 2023, коли перелік поповнювався на приблизно 280 осіб на місяць. Найбільше заяв про самообмеження надійшло у квітні – 1 041, а найменше у червні – 524.

За перші два місяці 2025 року до реєстру було внесено 1 719 осіб, тобто, в середньому, 860 на місяць – це на 10% більше, ніж у 2024.

Наразі немає чіткої статистики щодо реальної кількості українців з ігровою залежністю, а цифри з відповідного реєстру не відображають повної картини – зокрема, людей, що грають в онлайн-казино.

Нагадаємо, у середньому за січень-листопад 2024 року українці щомісяця витрачали близько 12,7 млрд грн на поповнення ігрових рахунків онлайн-казино та беттингових компаній.

Як відомо, Кабінет міністрів утворив державне агентство «ПлейСіті», яке буде реалізовувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей. Також уряд під час засідання ухвалив рішення про ліквідацію КРАІЛ.

Правонаступником майна, прав та обов’язків комісії визначено державне агентство «ПлейСіті». Як зазначає Міністерство цифрової трансформації, новий регулятор працюватиме під координацією відомства та контролюватиме ринок азартних ігор і лотерей.

До слова, до 80% доходів букмекерським конторам приносять люди, які мають залежність від азартних ігор. Відповідну статистику наводить член експертної групи Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з азартних ігор та розладів, пов'язаних із ними Чарльз Лівінгстон.

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Теги: азартні ігри лудоманія

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